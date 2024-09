Norris vê McLaren ‘longe do ideal’ no Azerbaijão: ‘Situação difícil’

Lando Norris no GP do Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 13/09/2024 - 14:10 • Baku (UZE)

Se ainda quiser sonhar com o título na temporada 2024 da Fórmula 1, Lando Norris sabe que precisa maximizar todos os resultados já a partir do GP do Azerbaijão, que acontece neste domingo (15). No entanto, o segundo treino livre em Baku ligou o sinal de alerta para o #4, que afirmou que o desempenho da McLaren “está muito longe do ideal”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Embora tenha desembarcado no circuito azeri como a grande favorita à vitória, a escuderia comandada por Andrea Stella viu as principais rivais no campeonato mostrando sinais de força. Na última atividade do dia, Charles Leclerc cravou 1min43s484 e colocou a Ferrari no topo da tabela de tempos, enquanto que Sergio Pérez, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, fecharam o top-3. Oscar Piastri foi o melhor piloto papaia na classificação, em quinto, 0s499 atrás do tempo do monegasco. Norris fechou em 17º, 1s672 distante do ponteiro.

— Estamos bem longe do ideal. Estou tendo de forçar demais para tentar fazer um tempo de volta. Acho que a posição de Oscar reflete mais ou menos onde estamos. Então, acho que se acertarmos na configuração, estaremos na briga, mas tenho certeza de que ainda não estamos nem perto de acertar. Acho que temos muito a descobrir, honestamente — continuou.

Norris em Baku, no Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Depois de ver os vermelhos vencendo no GP da Itália, Lando apontou para a força do time de Frédéric Vasseur no Azerbaijão, assim como para a da Mercedes, que, de acordo com o atual vice-líder do Mundial de Pilotos, pode se adaptar bem às condições de pista.

— Mercedes, Ferrari e Red Bull estão todas muito parecidas. Há uma boa diferença de 0s3 ou 0s4 para nós, então há muito trabalho a fazer. A Ferrari está muito rápida aqui. A Mercedes será rápida com essas condições de pista, que está muito escorregadia. Temos um bom desempenho nos circuitos de maior aderência. A situação está difícil, mas vamos trabalhar duro esta noite — finalizou Norris.