Escrito por Grande Premio • Publicada em 13/09/2024 - 11:15 • Rio de Janeiro

A Red Bull achou um jeito de colocar Max Verstappen na briga no singular circuito de Baku, ao menos no treino livre 1 do GP do Azerbaijão, realizado nesta sexta-feira (13). Com um carro muito bem acertado nos trechos mais sinuosos, com mais aderência, o holandês voou com o cronômetro já zerado e virou 1min45s546, batendo Lewis Hamilton em 0s313. Sergio Pérez ficou em terceiro bem próximo do carro da Mercedes.

Como já era esperado, a aderência foi uma questão para os pilotos durante o TL1 por conta da sujeira que costuma ser maior no primeiro dia de atividades, mas também pelo recapeamento após as curvas 2, 7 e 12. Contudo, foram as curvas 4 e 15 que trouxeram duas das três bandeiras vermelhas acionadas ao longo da sessão, primeiro com Charles Leclerc, depois com o novato Franco Colapinto.

Paralisações à parte, a F1 novamente viu certo equilíbrio nas primeiras colocações entre McLaren e Mercedes. Porém, Verstappen conseguiu se colocar no bolo quando calçou os macios, além de ter ido à pista com um carro acertado para descontar nos setores 1 e 2, que pedem mais aderência, a fatal perda de desempenho na parte de alta velocidade.

Já Hamilton, em contrapartida, conseguia ser 0s4 mais rápido que Max nos trechos de alta do sinuoso circuito azeri, tanto que a diferença entre ambos ficou em 0s036 a favor de Hamilton. Mas na volta final, já com o cronômetro zerado, Verstappen alcançou 0s7 de vantagem nos trechos mais sinuosos e, mesmo perdendo 0s4 no setor 3, fechou a sessão como o mais rápido, 0s313 melhor que Lewis.

Pérez ficou a 0s063 de Hamilton e 0s105 à frente de Lando Norris, quarto colocado. Carlos Sainz, Oscar Piastri, Fernando Alonso, George Russell, Leclerc e Daniel Ricciardo fecharam o top-10. Destaque também para Oliver Bearman, que ficou em 11º, à frente de Nico Hülkenberg.

Na sexta-feira (13), a segunda sessão está marcada para as 10h (de Brasília,). No sábado (14), o TL3 abre o dia às 5h30, ao passo que a classificação será às 9h. Por fim, no domingo (15), os pilotos disputam a corrida em Monza a partir das 8h.

Confira como foi o TL1 da F1 do GP do Azerbaijão:

Com 29°C de temperatura ambiente, 41°C de asfalto e 45% de umidade relativa do ar, os pilotos receberam o sinal verde para a realização da primeira atividade de pista do dia — segunda, na verdade, já que a F2 abriu os trabalhos com o treino livre e chegou a encarar gotas de chuva no terço final da sessão. A previsão do tempo, contudo, indicava chance de precipitação somente para a noite azeri.

Desafio mesmo seria lidar com a pista ainda ‘verde’ e muito suja, tanto que Russell relatou à Mercedes dificuldade com a aderência. Norris, por sua vez, descrevia à McLaren uma diferença na direção em curvas para direita e esquerda.

Na pista, assim que os primeiros giros foram completados, Verstappen — com algumas mudanças no assoalho do RB20 — assumiu a liderança com 1min47s214, com destaque para o setor 2 do holandês, o melhor até então. Leclerc, Hamilton, Piastri, Hülkenberg, Russell, Sainz, Norris, Tsunoda e Alonso completavam o top-10.

Com pouco mais de dez minutos transcorridos, a direção de prova precisou acionar a bandeira vermelha para limpeza da pista. Depois, o replay mostrou um dos fiscais retirando um pedaço de metal do asfalto, mas a paralisação foi rápida, pouco mais de cinco minutos.

Pista novamente liberada, Leclerc virou 1min46s608, colocando 0s250 no tempo de Verstappen. Até então, com quase 30 minutos completos, todos os pilotos, com exceção de Pierre Gasly, usavam os pneus médios da gama C3, C4 e C5 da Pirelli na sessão. Enquanto isso, a transmissão recuperava escapada de Sainz, mas quem acertou o muro mesmo foi Leclerc. Na curva 15, o monegasco ficou sem aderência depois de passar com a roda na sujeira e danificou a suspensão dianteira direita da SF-24.

Dessa vez, a interrupção foi um pouco maior, restando pouco menos de 25 minutos para o fim. Pouco antes da segunda bandeira vermelha, Esteban Ocon reclamou bastante de algum problema no carro da Alpine e precisou deixar o TL1 ainda sem tempo registrado.

Agora com pneus macios, a McLaren tratou de ocupar as duas primeiras colocações, com Norris 0s255 mais rápido que Piastri ao registrar 1min46s027. Hamilton, então, acertou belo setor final e pulou para a ponta, com 1min45s859 — e a marca veio segundos antes da terceira bandeira vermelha ser acionada, agora causada por batida de Franco Colapinto na saída da curva 4.

Nos minutos finais, os pilotos aproveitaram para calçar os macios em busca de tempos de volta melhores, e quem surgiu muito forte foi Verstappen. A primeira tentativa de bater Hamilton não deu certo por menos de 0s1, porém, com o cronômetro já zerado, Max partiu para nova chance e, dessa vez, conseguiu descontar nos trechos 1 e 2 a perda iminente na parte final.