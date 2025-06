O fim da parceria entre George Russell e Lewis Hamilton na Mercedes acabou deixando os dois mais próximos. A revelação foi feita pelo número 63, que afirmou que tem no heptacampeão uma companhia “que realmente aprecia”.

Hamilton e Russell dividiram as garagens da equipe chefiada por Toto Wolff por três temporadas, de 2022 a 2024. Lewis, porém, chocou o mundo ao anunciar que seria piloto da Ferrari este ano.

Russell: 'Às vezes, eu e Hamilton voamos juntos'

Russell, então, passou a contar com o novato Andrea Kimi Antonelli como companheiro de equipe, enquanto Hamilton corre ao lado de Charles Leclerc. O relacionamento entre ambos, contudo, cresceu.

— Na verdade, ficamos um pouco mais próximos — contou Russell em entrevista ao portal alemão Motorsport-Total. — Às vezes voamos juntos e nos falamos com mais frequência fora da pista. Lewis é alguém cuja companhia eu realmente aprecio — salientou.

— Claro que ele está extremamente em evidência, mais do que qualquer um de nós, e às vezes ergue um escudo. Mas em um ambiente íntimo, é alguém com quem me dou muito bem — assegurou.

— É bom ter alguém como ele, alguém a quem possa pedir conselhos de vez em quando, porque ele está em um estágio completamente diferente da carreira — encerrou Russell.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.