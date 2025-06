F1: Russell é mais rápido em TL2 do GP do Canadá; Bortoleto melhora e é 13º

George Russell liderou o segundo treino livre do GP do Canadá de F1. A sessão aconteceu sem intercorrências e não teve paralisações longas. O brasileiro Gabriel Bortoleto melhorou sua posição e terminou em 13º. A McLaren também mostrou evolução em relação ao treino 1.

Charles Leclerc não participou do segundo treino por conta da batida que sofreu na primeira sessão.

Cherles Leclerc no Canadá (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi a sessão?

O início do treino livre 2 foi marcado por um problema no carro de Lance Stroll, piloto canadense. A Aston Martin do canadense não estava virando na curva. O piloto seguiu aumentando a velocidade e o pneu dianteiro não aguentou. Com a quebra, ele deixou a sessão sem marcar tempo.

Franco Colapinto rodou no mesmo local do treino livre 1. Ele precisou retornar à pista passando pela grama.

Max Verstappen e Fernando Alonso também saíram da pista, mas ambos voltaram para o treino sem problemas maiores.

George Russell alcançou a liderança da sessão e ficou. As McLaren tiveram uma evolução em relação ao primeiro treino. As Williams, que foram muito bem na primeira sessão, ficaram em quarto e sétimo.

Resultado do treino 2 do Canadá

Posição Piloto Equipe Tempo 1º George Russell Mercedes 1:12.123 2º Lando Norris McLaren 1:12.151 3º Kimi Antonelli Mercedes 1:12.411 4º Alexander Albon Williams 1:12.445 5º Fernando Alonso Aston Martin 1:12.458 6º Oscar Piastri McLaren 1:12.562 7º Carlos Sainz Williams 1:12.631 8º Lewis Hamilton Ferrari 1:12.653 9º Max Verstappen Red Bull 1:12.666 10º Liam Lawson Racing Bulls 1:12.751 11º Isack Hadjar Racing Bulls 1:12.799 12º Pierre Gasly Alpine 1:12.874 13º Gabriel Bortoleto Sauber 1:12.896 14º Nico Hulkenberg Sauber 1:12.914 15º Yuki Tsunoda Red Bull 1:12.939 16º Oliver Bearman Haas 1:13.080 17º Esteban Ocon Haas 1:13.175 18º Franco Colapinto Alpine 1:13.898 19º Lance Stroll Aston Martin Abandonou 20º Charles Leclerc Ferrari Não participou

Horários do GP do Canadá; veja onde assistir e horários

➡️ Sexta-feira, 13 de maio

🏎️ Treino livre 1: 14h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 18h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 14 de maio

🏎️ Treino livre 3: 13h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 17h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 15 de maio

🏎️ Corrida: 15h — Band e F1TV

*Horários de Brasília