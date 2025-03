A Netflix divulgou nesta sexta-feira (28) o trailer da sétima temporada da série documental 'F1: Drive to Survive'. A série reconta a temporada 2024 da Fórmula 1, vencida por Max Verstappen, no campeonato de pilotos, e pela McLaren, na disputa das equipes. A nova temporada estará disponível no streaming no dia 7 de março, 11 dias antes da primeira corrida do ano, na Austrália. Assista ao trailer:

O trailer traz detalhes da ida de Lewis Hamilton para a Ferrari, com Toto Wolff, chefe da Mercedes, contando sobre a reação que teve ao saber da notícia. Além da ida de Hamilton para a equipe de Maranello, o trailer mostra a demissão de Sérgio Perez, parceiro de Max Verstappen na Red Bull desde 2021, e a saída de Günther Steiner, chefe da Haas, da equipe americana.

Lewis Hamilton estreiou na Ferrari durante a pré-temporada da F1 (Foto: Fadel Senna/AFP)

Confira os episódios de 'Drive to Survive'

Negócios como sempre Frenemies (amigos/inimigos) Atenção com o número 1 Sinais de Carlos A maldição de Leclerc Rodas da Furtuna No calor da noite Cotovelos para fora Sob nova gestão Fim de jogo

Nova temporada aborda polêmicas

Um trecho do trailer que chamou atenção é o diretor-executivo da Alpine, Flavio Briatore, dizendo para o recém-contratado Jack Doohan que 'controla todos os passos' do novato. Em agosto de 2024, foi revelado que a Alpine descobriu que Estaban Ocon, piloto demitido da equipe francesa, visitou a Williams, nova equipe de Ocon, graças a um dispositivo de GPS instalado no carro que a equipe deu ao piloto.

➡️ Gabriel Bortoleto analisa pré-temporada da F1: ‘Muito feliz com o que conseguimos’

F1 retorna em duas semanas

Após o término dos testes de pré-temporada, realizados nesta semana, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, que acontece em 16 de março, no circuito de Albert Park. Além do retorno do Brasil à F1, com Gabriel Bortoleto, será a primeira corrida de Lewis Hamilton pela Ferrari.

Gabriel Bortoleto com macacão da Sauber (Foto: Divulgação/Sauber)

GP da Austrália

Corrida

📆 Data: domingo, 16 de março

⏰ Horário: 1h de sábado para domingo (de Brasília)

🌎 Local: Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália

📺 Onde assistir: TV Bandeirantes e F1TV

