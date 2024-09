F1: Hamilton lamenta Mercedes ‘estagnada’ em ‘corrida desastrosa’ no Azerbaijão

Lewis Hamilton vive últimas corridas com a Mercedes (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 15/09/2024 - 15:22 • Baku (AZE)

Lewis Hamilton conseguiu concluir o GP do Azerbaijão de Fórmula 1, neste domingo (15), em nono, ou seja, dentro da zona de pontuação da categoria, reduzindo, assim, o prejuízo da Mercedes após precisar largar do pit-lane. O britânico teve bom desempenho nos treinos livres, mas fez uma classificação abaixo do esperado. Por isso, partiu para a corrida com novos motor a combustão, turbocompressor, MGU-H e MGU-K. Assim, recebeu a punição da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

Na pista, engatou uma corrida de recuperação, mas escalou o grid com menos performance que o esperado e caminhava para concluir a prova sem pontuar em Baku. Os dois buscados pontos foram um presente após o bizarro acidente entre Carlos Sainz, da Ferrari, e Sergio Pérez, da Red Bull, no fim da corrida.

- O ritmo de corrida foi bom na sexta-feira, mas acho que as outras equipes evoluíram e nós ficamos estagnados. O bom é que teremos atualizações em breve. De minha parte, eu sabia que seria uma corrida desastrosa assim que fui informado sobre a troca da unidade de potência - lamentou Hamilton.

O heptacampeão mundial aproveitou para elogiar os desempenhos de Oliver Bearman, da Haas, e Franco Colapinto, da Williams, que vivem seus primeiros momentos na F1 e conseguiram pontuar em solo azeri.

- Tudo o que posso dizer é que é ótimo ver esses jovens chegarem na Fórmula 1 e pilotarem tão bem. Oliver fez um ótimo trabalho, a batalha que tive contra ele foi difícil e justa ao mesmo tempo - disse Hamilton.

- E, não consigo me lembrar do nome do garoto. O que está na Williams… Colapinto! Ele também fez um ótimo trabalho hoje - finalizou o piloto da Mercedes.

A Fórmula 1 volta entre os dias 20 e 22 de setembro em Singapura, 18ª etapa da temporada 2024, nas ruas de Marina Bay.