Verstappen reclama de carro durante GP do Azerbaijão da F1: ‘Parecia um kart’

Ainda líder, Max Verstappen vive momento complicado na Fórmula 1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 15/09/2024 - 14:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Max Verstappen começou da sexta posição e até conseguiu ultrapassar George Russell nas primeiras curvas após a largada, mas ficou estagnado no mesmo lugar e cruzou a linha de chegada na quinta posição no GP do Azerbaijão, realizado neste domingo (15). Após o fim da 17ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, o tricampeão não poupou nas críticas feitas ao RB20 e comparou o carro da Red Bell a um “kart”.

Na verdade, o resultado poderia ter sido muito pior. Nas voltas finais, o neerlandês estava apenas na sétima posição — sendo superado até mesmo por Lando Norris, que largou em 17º —, mas acabou herdando duas colocações por causa do acidente entre Sergio Pérez e Carlos Sainz no penúltimo giro. Porém, assim como tantos outros pilotos, o #1 está sendo investigado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por supostamente ter cometido uma infração durante o período de safety-car virtual e, desta forma, ainda pode ser punido.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De qualquer forma, Verstappen afirmou que não havia nenhuma possibilidade de ele ter conseguido fazer mais do que fez.

- Sim, (o carro estava) muito ruim de novo. Sem velocidade alguma e degradando muito com os pneus médios - começou o companheiro de Sergio Pérez ao canal Viaplay.

- Com os pneus duros estava um pouco melhor, mas depois fiquei preso atrás de (Alexander) Albon e Lando. Então, os freios superaqueceram e dei um passo para trás. Depois disso, a velocidade melhorou um pouco em relação aos pilotos da frente, mas meu carro é muito difícil de guiar - reclamou.

- Durante a classificação, já havia percebido que as coisas que adicionamos ao carro não funcionavam. Não conseguia frear e também não conseguia atacar as curvas. Uma roda saía do chão o tempo todo, então, em todas as curvas de baixa velocidade, estava quicando para todos os lados. Parecia um kart - acrescentou, deixando claro que era impossível fazer qualquer coisa a mais.

- Não tinha nenhuma chance. Isso também se deve ao fato de que tudo estava contra nós e não fui tão consistente em minhas voltas - terminou Verstappen.

➡️ McLaren faz ‘dever de casa’ e volta a liderar o campeonato de construtores da F1 após dez anos

Com o resultado em Baku, Max chegou a 313 pontos na classificação do Mundial de Pilotos, 59 de vantagem para Norris, segundo colocado. No campeonato de construtores, porém, a McLaren ultrapassou a Red Bull e assumiu a ponta, 476 tentos dos papais contra 456 dos taurinos.

A Fórmula 1 volta de 20 a 22 de setembro em Singapura, 18ª etapa da temporada 2024, nas ruas de Marina Bay.