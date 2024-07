Gabriel Leone interpreta Ayrton Senna na série (Divulgação: Netflix)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 18/07/2024 - 13:39 • Rio de Janeiro (RJ)

A série ‘Senna’, produzida pela Netflix, já tem data para entrar no catálogo da plataforma no Brasil: 29 de novembro de 2024. Com locações em diversas partes do mundo e uma produção considerada de primeiro nível, a obra retratará a vida e o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, de uma maneira autêntica e cativante, tanto para os amantes do esporte a motor quanto para aqueles que não estão tão familiarizados com o esporte.

A série é estrelada pelo ator Gabriel Leone como Senna e Matt Mella como o histórico rival do ex-piloto brasileiro, Alain Prost. Outros personagens de destaque incluem o diretor da McLaren, Ron Dennis (Patrick Kennedy), a namorada de Senna, Xuxa Meneghel (Pamela Tome) e o narrador e amigo do ex-piloto, Galvão Bueno (Gabriel Louchard).

A história abordará desde o início da carreira de Senna no kart, passando pela mudança para a Inglaterra, no início de carreira, a ascensão na Fórmula 1, até a morte no GP de San Marino, em 1994.

A lista do elenco confirma outras figuras da F1 retratadas na série, incluindo os campeões mundiais Niki Lauda, Nelson Piquet, James Hunt, o chefe da Williams, Frank Williams, chefe da Lotus, Peter Warr, o chefe de motores da Honda F1, Osamu Goto, o presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) na época, Jean-Marie Balestre, além do delegado ex-médico da entidade, Sid Watkins, e o fotógrafo Keith Sutton.

(Divulgação: Netflix)

A obra foi criada e produzida em parceria com a família do tricampeão mundial. Vários parentes e outros amigos do brasileiro são retratados na série, incluindo sua mãe e seu pai, além de Adriane Galisteu, namorada do piloto quando ele sofreu o acidente fatal em Ímola.

Em 2010, um documentário sobre a carreira de Senna, dirigido por Asif Kapadia, foi lançado em todos os cinemas no Brasil. O longa foi produzido pela Working Title em parceria com a ESPN Films e distribuído pela Universal Pictures.

Senna conquistou os títulos mundiais da Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991. Coleciona 41 vitórias, 80 pódios e 65 pole-positions. Morto após um acidente em Ímola, em 1994, deixou um grande legado cultural e é reconhecido como um dos principais ícones da história do esporte.