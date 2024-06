F1: Ferrari acelera atualizações após Canadá e quer adiantar novo assoalho para Espanha

Charles Leclerc e Carlos Sainz, pilotos da Ferrari, em ação no GP do Canadá (Foto: Chris Graythen / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 11/06/2024 - 11:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Toda a glória vivida no GP de Mônaco foi por água abaixo na corrida seguinte, o GP do Canadá, realizado no último fim de semana. A Ferrari saiu com problemas nos dois carros e sem marcar qualquer ponto, num domingo de imensa decepção. Com isso, a equipe resolveu acelerar os processos internos e adiantar atualizações para antes do esperado.

A equipe liderada pelo diretor-técnico Enrico Cardile trabalhava com a meta de chegar com um novo pacote de atualizações para o GP da Inglaterra, em Silverstone – o primeiro pacote de mudanças foi instituído no GP da Emília-Romanha, em Ímola. Agora, porém, o plano é outro: preparar um novo assoalho já para o GP da Espanha, próxima prova do calendário.

A informação é do portal italiano "Formu1a.uno". Segundo o veículo, o Canadá confirmou a impressão deixada pela Ferrari em Ímola, a de que aquele primeiro grande pacote de novidades não conseguiu resolver ou mitigar o problema que a SF-24 tem para colocar os pneus na janela correta de operação.

Com o novo assoalho, a Ferrari espera aumentar aproximadamente dez pontos de eficiência na carga aerodinâmica. É justamente o que a equipe mira para melhorar a relação do carro com a otimização do uso dos pneus.

A diferença entre as corridas de Espanha e Inglaterra é de duas semanas, visto que ambas fazem parte com a Áustria no meio do que é uma rodada tripla. Normalmente é necessário entre sete a oito semanas entre a aprovação de uma nova parte nos testes de túnel de vento e a produção de fato de uma quantidade suficiente para que os dois pilotos usem e ainda haja sobra num fim de semana de corrida.

Com o corre-corre, porém, a Ferrari ainda vê uma interrogação e não sabe se conseguirá colocar o novo assoalho nos dois carros em Barcelona. Ao menos na equipe, é visto com bons olhos a possibilidade de colocar a novidade em somente um dos carros e usar Barcelona, pista tida como boa para resultados – por anos casa dos testes de pré-temporada da F1 – como comparação do velho e novo assoalho. Mas o objetivo é colocar novidade nos bólidos de Charles Leclerc e Carlos Sainz, além de ter uma de sobra para o fim de semana.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.