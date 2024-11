F1 decide adiar classificação do GP de São Paulo para domingo por conta de temporal

Não teve jeito: a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu adiar de vez a classificação do GP de São Paulo, que acontece neste fim de semana, em Interlagos, por conta do temporal que desabou sobre o circuito cerca de meia hora antes do início da sessão programada para as 15h. A expectativa é que a sessão aconteça na manhã de domingo, antes da largada.

O início da definição estava previsto para 15h, mas não havia condição alguma de se correr. Quando deu o horário, a organização anunciou que faria nova atualização às 15h30. A programação foi alterada pela primeira vez às 14h39. Sobre a homenagem de Lewis Hamilton à Ayrton Senna, não há informações.

Havia uma expectativa de que a chuva parasse dentro de uma hora, mas outro risco passou a ser a iluminação, afinal, por mais que o pôr-do-sol estivesse previsto para 18h20, o céu ficou completamente escuro com o temporal. Vale destacar que ainda chove em Interlagos, porém em intensidade bem mais fraca.

A chuva foi tamanha que o paddock, por exemplo, encheu d’água, bem como parte das áreas internas e até as áreas de escape e gramado em torno da pista. A FIA chegou a, inclusive, liberar que as equipes fechassem as portas da garagem para evitar inundações e complicações piores.

(Foto: Miguel Schincariol / AFP)

A chuva forte começou na região metropolitana de São Paulo por volta das 13h e veio descendo em direção à zona sul. A região começou a ser atingida perto das 14h e, em Interlagos, chegou por volta das 14h10 e com violência: raios, trovões, volume imenso de água.

O fim de semana do GP de São Paulo já teve a realização da corrida sprint. Lando Norris venceu em 1-2 da McLaren, que mandou Oscar Piastri inverter as posições no final da prova. Charles Leclerc ficou em terceiro, depois de Max Verstappen cair para quarto ao ser punido por desrespeitar os limites de velocidade ainda em safety-car virtual. Verstappen, aliás, ainda tem 5 posições para pagar no grid da corrida principal, fruto de nova troca de motor.