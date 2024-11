Robson Conceição x O’Shaquie Foster: horário e onde assistir à luta de boxe

É dia de revanche! O brasileiro Robson Conceição encara novamente o estadunidense O'Shaquie Foster pelo título do Conselho Mundial de Boxe (WBC) na categoria super-pena, neste sábado (2), a partir de 21h. O combate será realizado em Wisconcin, nos Estados Unidos. A transmissão ficará da luta a cargo do "Combate".

Robson Conceição x O’Shaquie Foster: 2º capítulo 🥊

Esta não será a primeira vez que os lutadores estarão frente a frente no ringue. Em julho deste ano, o brasileiro derrotou Foster e tomou o título do adversário, após decisão dividida dos juízes. Medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, Robson se tornou campeão mundial de boxe na quarta tentativa da carreira.

O brasileiro de 36 anos possui um cartel de respeito. Ao todo, foram 19 vitórias, sendo nove delas por nocaute, duas derrotas, um empate e uma luta sem resultado. O último combate foi justamente contra O'Shaquie quatro meses atrás. Já o estadunidense tem 31 anos e 22 vitórias (12 nocautes) e três derrotas.

Robson Conceição encara novamente O'Shaquie Foster pelo cinturão de boxe do peso super-pena na WBC (Foto: Sarah Stier/AFP)

✅FICHA TÉCNICA

Robson Conceição x O'Shaquie Foster

🥊Cinturão do Conselho de Boxe

📆 Data: 2 de novembro de 2024

⏰ Horário: a partir das 21h (de Brasília)*

📍 Local: Verona, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Canal Combate