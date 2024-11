Morre Luiz Onmura, medalhista olímpico de judô do Brasil, aos 64 anos

Um dia triste para o esporte brasileiro. O ex-judoca Luiz Onmura, medalha de bronze nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, morreu, neste sábado (2). O brasileiro tinha 64 anos e lutava contra um câncer na língua. Ele deixa a esposa e duas filhas.

Luiz foi o primeiro judoca nascido no Brasil a subir no pódio das Olimpíadas — o atleta disputava a categoria até 71kg. Além disso, ele deu fim a um jejum de 12 anos sem medalhas para o país na modalidade. O último havia sido Chiaki Ishii, na categoria até 93kg, em Munique - 1972. Onmura disputou mais duas edições dos Jogos: em Moscou 1980 e Seul 1988.

O grande desempenho do judoca foi além das Olimpíadas. Luiz foi medalhista de prata no Pan-Americano de 1979, em San Juán, e conquistou a prata novamente nas duas edições seguintes: em Caracas 1983 e Indianápolis 1987. Após a despedida dos tatames, Onmura trabalhou na Polícia Civil de São Paulo, como instrutor de tiro e defesa pessoal, até a aposentadoria.

(Foto: Reprodução)

COB lamentou a morte de Luiz Onmura:

"Luiz Onmura representou com orgulho as cores do Brasil e os valores do judô e do olimpismo, demonstrando humildade e lutando bravamente pela vida. Toda a comunidade esportiva lamenta esta perda e presta solidariedade à família e aos amigos" disse o Presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira.

“Onmura foi uma inspiração e um exemplo para todas as gerações seguintes de judocas. A conquista dele inaugurou uma série de 40 anos ininterruptos de pódios olímpicos para o Brasil e deixou um legado também de conduta fora dos tatames. Hoje a comunidade do judô está de luto”, disse o Diretor-geral do COB e campeão olímpico de judô Rogerio Sampaio.