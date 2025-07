Hamilton estreia novo engenheiro de desempenho no GP da Bélgica

Lewis Hamilton compete com um novo engenheiro de desempenho no GP da Bélgica de Fórmula 1, no Circuito de Spa-Francorchamps. A mudança ocorreu neste final de semana, entre os dias 25 a 27 de julho, por solicitação pessoal do heptacampeão mundial, conforme informações divulgadas pela imprensa italiana.

O portal "FormulaPassion.it" reportou que a alteração na equipe técnica foi implementada discretamente. O profissional, que não teve o nome revelado, trabalhava anteriormente na equipe remota da Ferrari em Maranello e agora atua diretamente com Hamilton nas pistas.

A reorganização atende ao desejo do piloto britânico de melhor aproveitar os talentos disponíveis na escuderia italiana. Hamilton já havia afirmado que existe um "enorme potencial" a ser desbloqueado na Ferrari.

O novo integrante não substitui Ricardo Adami, que continua responsável pela comunicação direta com Hamilton durante as corridas. A função do recém-chegado é coletar e analisar dados do carro para aprimorar o desempenho do monoposto.

Na corrida sprint em Spa, Hamilton enfrentou dificuldades significativas. O piloto britânico largou da 18ª posição e avançou apenas até o 15º lugar, conquistando somente três posições durante a prova. Ele encontrou obstáculos para ultrapassar, inclusive a Williams de Alex Albon.

O circuito de Spa-Francorchamps tem sido cenário de um fim de semana complicado para o heptacampeão, que busca resultados melhores após sua participação na corrida curta. Ainda não está claro se a inclusão do novo engenheiro trará resultados imediatos para Hamilton no GP da Bélgica ou se será necessário mais tempo para que a parceria produza os efeitos desejados no desempenho do carro.

A imprensa italiana criticou duramente o resultado de Hamilton. O "Corriere della Sera" classificou a atuação como um "fiasco e uma página a ser apagada", mencionando também um "grande constrangimento" para a equipe. Enquanto isso, o "Quotidiano Sportivo" utilizou igualmente o termo "fiasco" e descreveu um "Hamilton sem esperança".

