Seleção Brasileira estreia nos saltos ornamentais no Mundial de Singapura

As etapas dos saltos ornamentais começaram, nesta sexta-feira (25), no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Para dar início as disputas, a Seleção Brasileira participou das provas no trampolim 1m feminino e no misto de 3m e 10m, que aconteceu na madrugada deste sábado (26).

O Brasil apostou em uma mescla de atletas jovens e experientes na delegação para o Mundial. Enquanto Ingrid Oliveira, Giovanna Pedroso, Luana Lira e Jackson Rondinelli levam na bagagem participações em Olimpíadas e em outros mundiais, os jovens Miguel Cardoso e Caio Dalmaso debutam na competição.

As brasileiras Anna Lucia Santos e Luana Lira foram as primeiras do país a saltar no Mundial de Singapura. Elas estrearam no trampolim de 1m feminino e terminaram com 237.20 (14ª) e 199.15 (38ª), respectivamente.

A segunda prova da Seleção Brasileira foi a de equipe mista nos 3m e 10m para dar sequência nos saltos ornamentais. Na piscina do OSBC Arena, a equipe brasileira contava com os atletas Luis Felipe Moura, Luana Lira, Jackson Rondinelli e Giovanna Pedroso. O time terminou com 342,60 pontos e assumiu a 12ª colocação.

Programação dos saltos ornamentais no Mundial de Singapura

Sexta-feira, 25 de julho

23h - Trampolim 1m feminino - eliminatórias - Anna Santos, Luana Lira

Sábado, 26 de julho

4h30 - Equipe mista de 3m e 10m - finais 22h - Trampolim 1m masculino - eliminatórias - Luís Felipe Moura, Rafael Maximo

Domingo, 27 de julho

4h - Misto 10m sincronizado - finais 23h - Trampolim 3m sincronizado masculino - eliminatórias - Luís Felipe Moura e Rafael Borges

Segunda-feira, 28 de julho

2h30 - Plataforma 10m sincronizado feminino - eliminatórias - Giovanna Pedroso e Ingrid Oliveira 22h - Trampolim 3m sincronizado feminino - eliminatórias - Anna Santos e Luana Lira

Terça-feira, 29 de julho

1h - Plataforma 10m sincronizado masculino - eliminatórias - Caio Dalmaso e Miguel Cardoso

23h - Plataforma 10m feminino - Giovanna Pedroso, Ingrid Oliveira

Quarta-feira, 30 de julho

6h - Misto 3m sincronizado - finais 22h - Trampolim 3m sincronizado masculino - eliminatórias - Luís Felipe Moura e Rafael Maximo

Quinta-feira, 31 de julho

22h - Trampolim 3m feminino - eliminatórias - Anna Lúcia dos Santos, Luana Lira

Sexta-feira, 1 de agosto

Plataforma 10m masculina - eliminatórias - Jackson Oliveira, Miguel Cardoso