Bortoleto se irrita com Hamilton durante treino livre na Bélgica; veja vídeo

O treino livre do GP da Bélgica, realizado em sessão única nesta sexta-feira (25), foi marcado por uma cena inusitada entre Gabriel Bortoleto e Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari irritou o brasileiro quando surgiu lento na pista na Raidillon, trecho de alta velocidade no circuito de Spa-Francorchamps. Pelo rádio, o piloto da Sauber demonstrou insatisfação e fez reclamações contundentes. Veja no vídeo abaixo.

VÍDEO: Momento em que Bortoleto reclama de Hamilton: “Que porr* ele está fazendo? Ele sempre está no meio da pista” pic.twitter.com/lqPyxk5vQ2 — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) July 25, 2025

— Que porra o Hamilton tá fazendo?! Ele sempre fica lento no meio da pista! - disse o brasileiro, no rádio.

Charles Leclerc, companheiro de Hamilton na Ferrari, que acompanhou a situação, também comentou a cena pelo rádio.

— Uau, que perigo! - disse o monegasco, que teve o quinto melhor tempo no treino livre.

A combinação de curvas Eau Rouge e Raidillon, no circuito de Spa-Francorchamps, é conhecida como uma das mais desafiadoras e traiçoeiras do automobilismo mundial, por apresentar alto nível de complexidade aos pilotos. A fama se tornou ainda maior pelo histórico de acidentes graves, incluindo o caso fatal de Anthoine Hubert, em 2019, na Fórmula 2.

Lewis Hamilton protagonizou polêmica no treino livre (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Como foi o treino livre do GP da Bélgica?

O australiano Oscar Piastri liderou o treino livre desta sexta-feira (25), com 1min42s022, 0s4 à frente de Max Verstappen. Lando Norris ficou em terceiro, a 0s5 do tempo do companheiro de equipe de McLaren. Russell, Leclerc, Antonelli, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Fernando Alonso e Isack Hadjar completaram o top-10. Gabriel Bortoleto terminou em 13º, à frente do companheiro de Sauber Nico Hülkenberg.

Veja a programação do GP da Bélgica na F1 2025

➡️ Sexta-feira, 25 de julho

🏎️ Classificação da corrida sprint: 11h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 26 de julho

🏎️ Corrida sprint: 7h — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida principal: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 27 de julho

🏎️ Corrida principal: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília

