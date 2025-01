Curioso, no mínimo. Um dos pilotos confirmados no grid de 2025 da Fórmula 1, Kimi Antonelli tirou, na segunda-feira (27), a carteira de habilitação comum. Aos 18 anos, apesar de ser um prodígio do automobilismo mundial, o jovem não tinha autorização legal para pilotar carros comuns. O italiano vestirá as cores da Mercedes nesta temporada da F1.

O feito foi compartilhado por Kimi via redes sociais com a legenda: “missão cumprida”. O piloto realizou a prova prática na segunda-feira (27), em San Marino, onde reside. No teste teórico, cometeu apenas um erro, segundo informou a versão italiana do Motorsport Itália.

É cada vez mais comum ver carros automáticos nas ruas, mas a autoescola ainda exige que o motorista saiba usar muito bem o câmbio manual. Por essa razão, Antonelli treinou bastante para a prova no Fiat Scudo — um modelo de van — que pertence à equipe de seu pai, Marco Antonelli.

Antonelli é uma das novidades para nova temporada da F1

Carta na mão, Antonelli agora volta o foco para a temporada 2025 da Fórmula 1. Kimi já realizou dois dias de testes com o W10 em Jerez, modelo com o qual a Mercedes disputou o campeonato de 2020. A decisão, aliás, foi estratégica, já que o regulamento agora determina que pilotos titulares andem até 1.000 km com modelos anteriores (TPC, sigla em inglês). O W10, no entanto, enquadra-se nos chamados carros históricos (THC), com quilometragem livre.

Kimi Antonelli dividirá o cockpit da Mercedes com George Russell, após a saída de Hamilton (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

A Mercedes também confirmou a data de lançamento do W16, carro deste ano: 24 de fevereiro, dois dias antes da pré-temporada, no Bahrein. No dia seguinte, o time programa um shakedown (1ª apresentação do carro na pista) no circuito de Sakhir. A pintura será conhecida no dia 18 de fevereiro, no evento coletivo que a Fórmula 1 realizará em Londres.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.