Red Bull dá ‘prêmio de consolação’ e deixa Tsunoda como reserva na F1 2025

Desde 2021, Yuki Tsunoda é piloto da equipe secundária da Red Bull e tem sonhado com uma promoção para o time principal na Fórmula 1. A melhor chance veio no final do ano passado, quando Sergio Pérez foi demitido. Porém, a esquadra taurina escolheu Liam Lawson para o cargo de titular, mas não abriu mão inteiramente do japonês, que agora assume o posto de reserva em Milton Keynes.

continua após a publicidade

➡️ Confirmado na Fórmula 1, piloto passa em exame da autoescola e tira habilitação

Segundo o portal RacingNews365, Tsunoda foi o escolhido pela Red Bull para assumir o cargo de piloto reserva e agora é o primeiro da fila para assumir o RB21 em caso de alguma eventualidade.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

E no caso de Max Verstappen, as chances não são tão pequenas. O #1 tem oito pontos de penalidade acumulados e os primeiros descontos acontecerão apenas em junho, após o GP da Áustria. Com isso, ficará a quatro pontos de uma suspensão ao longo das 11 primeiras rodadas.

continua após a publicidade

Ou seja, caso o atual tetracampeão mundial some mais quatro pontos de penalidade e chegue a 12 nas 11 primeiras corridas, terá de cumprir uma prova de suspensão e o substituto natural na Red Bull será Tsunoda.

Já na Racing Bulls, caso Tsunoda ou Isack Hadjar tenham de ficar de fora de alguma corrida, o substituto será o reserva Ayumu Iwasa. Através da Fórmula 2 e da Super Fórmula, o japonês já tem os 40 pontos da superlicença e pode participar de um fim de semana da Fórmula 1.

continua após a publicidade

Yuki Tsunoda é piloto da Racing Bulls desde 2021 (Foto: AFP)

Inclusive, já pilotou pela equipe irmã da Red Bull no TL1 dos GPs do Japão e de Abu Dhabi de 2024 e nos testes de pós-temporada.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.