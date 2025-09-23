Em pesquisa anônima realizada pela "ESPN", 20 figurões da NBA (técnicos, executivos e scouts) elegeram Nikola Jokic como o melhor jogador da liga na atualidade. A votação também incluiu diversas outras categorias, entre as quais principal atleta americano e futuro maior astro da liga.

O sérvio do Denver Nuggets recebeu a maioria esmagadora dos votos: 19 contra um do esloveno Luka Doncic. Atual MVP da NBA, o canadense Shai Gilgeous-Alexander não foi lembrado pelos figurões. Campeão da liga em 2023 e três vezes MVP, Jokic vem de uma temporada regular brilhante, com médias de 29.6 pontos, 12.7 rebotes e 10.2 assistências por partida.

Se Shai não recebeu votos, o coletivo da sua equipe segue valorizado, uma vez que os figurões entendem o Oklahoma City Thunder como grande favorito ao título. Os entrevistados também acreditam que um estrangeiro continuará dominando a liga: Jokic passará o bastão para o francês Victor Wembanyama. Entre os americanos, consideram Stephen Curry o melhor da atualidade e Anthony Edwards o astro do futuro. Confira os resultados abaixo.

🏀 Quem será o próximo MVP? Nikola Jokic (7/20 votos)

🏀 Quem é o melhor jogador da NBA? Nikola Jokic (19/20 votos)

🏀 Quem será o melhor jogador em 2030? Victor Wembanyama (16/20 votos)

🏀 Quem é o melhor americano da NBA? Stephen Curry (11/20 votos)

🏀 Quem será o melhor americano em 2030? Anthony Edwards (11/20 votos)

🏀 Quem será o calouro do ano? Cooper Flagg (19/20 votos)

Próxima temporada da NBA

Com o Oklahoma City Thunder favorito ao bicampeonato e muita expectativa por mais um ano fantástico de Nikola Jokic, a temporada 2025/26 da NBA começa no próximo mês. O retorno da liga acontece no dia 21 de outubro: a partida entre os atuais campeões e o Houston Rockets será o duelo inaugural. No mesmo dia, também se enfrentam Golden State Warriors e Los Angeles Lakers.