Lucas Chumbo é nomeado o melhor do mundo em ondas gigantes

Lucas Chianca, mais conhecido como Lucas Chumbo, consolidou seu nome entre os melhores do ano ao receber o prêmio de "Surfista do Ano" no Big Wave Challenge 2025, considerado hoje a maior premiação do surfe de ondas gigantes. Michaela Fregonese, Lucas Fink e o fotógrafo Fred Pompermayer foram outros brasileiros premiados.

- É uma sensação dos sonhos. Desde 2018 que eu não tenho esse prêmio nas mãos. Sempre sonhei ganhar esse prêmio muitas vezes. É a segunda vez que ganho. Sou muito grato por ter uma equipe que faz isso acontecer para mim. Eternamente grato também pelas ondas. Sou abençoado com certeza. Peguei ondas da vida. Tudo valeu a pena. Foi um ano que busquei as maiores e melhores ondas do mundo. A recompensa veio - contou Chumbo.

Lucas Chumbo no Big Wave Challenge 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

Temporada 24/25 de Chumbo

Com feitos históricos em Nazaré na temporada, Lucas registra uma sequência impressionante de resultados.

Chumbo conquistou também na temporada o título do Gigantes de Nazaré junto com Pedro Scooby e Lucas Fink, levando também o prêmio de melhor performance. No dia 30 de julho, quebrou o recorde de maior onda surfada no Brasil, com uma onda de 14,82 m.

Itacoatiara Big Wave

Além disso, junto com Pedro Scooby, os surfistas também conquistaram um título na categoria masculina da 7ª edição do Itacoatiara Big Wave.

Na final masculina, Chumbo iniciou com um tubo perfeito seguido de um aéreo que lhe rendeu 8,0 pontos. A disputa pela liderança foi intensa, com Dylan Longbottom e Lucas Silveira alcançando 7,85 pontos (6,50 + 1,35). Rebiere e Roseyro chegaram a assumir a ponta com 8,75 (4,50 + 4,25).

Dylan e Lucas lideraram temporariamente com 12,00 pontos (6,50 + 5,50). Scooby melhorou sua pontuação para 5,35, devolvendo a vantagem à sua dupla. A vitória foi confirmada quando Chumbo executou um tubo com rotação completa no ar, recebendo 9,0 pontos.