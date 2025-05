Aaron Rodgers foi questionado se planeja se aposentar como um jogador do Green Bay Packers, durante entrevista descontraída ao podcast YNK, apresentado pelo cantor Mike Stud. A resposta do Quarterback foi surpreendente.

— Já pensei nisso, mas não sei qual seria o real motivo. Eu entendo o lado simbólico, claro. Cresci torcendo para os 49ers, e muitos ídolos meus se aposentaram por lá. Jerry Rice, por exemplo, passou por outros times, mas voltou para encerrar sua trajetória como um Niner. Então entendo o valor emocional. Mas será que, se eu não fizer isso, muda algo na forma como os Packers me enxergam? — refletiu Aaron Rodgers sobre o questionamento.

O gesto simbólico de assinar um contrato de um dia para se aposentar por uma franquia é comum na NFL e pode servir como uma ponte para reconciliações. No caso de Aaron Rodgers, esse gesto poderia ter ainda mais impacto, considerando o fim turbulento de sua passagem por Green Bay.

Condição para Aaron Rodgers se aposentar no Packers

Após 18 temporadas com os Packers, incluindo um Super Bowl e quatro prêmios de MVP, Rodgers foi trocado para o New York Jets em abril de 2023. Sua insatisfação com a franquia que o draftou era clara e, a cada ano que passava, o clima interno na equipe não parecia melhorar. A separação, marcada por desentendimentos e especulações públicas, parecia definitiva. Em 2022, ele havia declarado que se aposentaria com o uniforme dos Packers — desde que não fosse trocado. Mas o cenário mudou.

Ainda assim, a porta não está totalmente fechada. Aaron Rodgers afirmou que toparia se aposentar como jogador dos Packers sob uma única condição: Se a equipe fosse até ele para oferecer tal honraria. O Quarterback ainda deixou claro que tem muito carinho pela equipe e pela torcida.

Pouco após a saída de Aaron Rodgers dos Packers, o presidente da equipe, Mark Murphy, mencionou publicamente que a franquia pretende aposentar o número 12 do QB e homenageá-lo no futuro. Isso inclui, possivelmente, trazê-lo de volta para uma cerimônia de despedida oficial.

Garantido no Hall da Fama do Green Bay Packers

Mesmo que o retorno não se concretize com uma assinatura simbólica, Aaron Rodgers está praticamente garantido no Hall da Fama dos Packers. De acordo com o regulamento da equipe, um jogador precisa ficar quatro anos fora dos gramados para ser elegível. Se Rodgers encerrar sua carreira em 2024, por exemplo, poderia ser homenageado já em 2029. Caso atue em 2025, a data mudaria para 2030.

A trajetória de Aaron Rodgers parece seguir um roteiro similar ao de Brett Favre, seu antecessor em Green Bay. Favre também teve uma saída polêmica, mas foi reintegrado anos depois e teve seu número 4 aposentado em uma cerimônia emocionante no Lambeau Field, em 2015. Mas, no caso de Rodgers, seu futuro dentro de campo ainda é incerto. E, fora dele, o reencontro com os Packers parece cada vez mais possível — e inevitável.