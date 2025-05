Imprensa chinesa se rende a Hugo Calderano: ‘Herói solitário’

A conquista da medalha de prata inédita no Mundial de Tênis de Mesa consolidou ainda mais o nome de Hugo Calderano como uma das principais potências da modalidade no cenário internacional. Primeiro atleta de fora da Europa ou da Ásia a disputar uma final, o brasileiro foi exaltado pela imprensa chinesa, que chamou Hugo de 'herói solitário' por desbravar um território até então desconhecido.

O Jiefang Daily, um dos principais jornais de Xangai, colocou Hugo Calderano como um dos maiores jogadores de tênis de mesa da atualidade e destacou a trajetória do brasileiro no esporte que, diferente do cenário para os asiáticos, ainda não é tão popularizado no Brasil.

- Depois de 15 anos de carreira profissional, finalmente deu certo. Ele não tem uma equipe técnica forte, uma equipe de suporte logístico fixa ou fundos suficientes. Mas ele abriu caminho no mundo do tênis de mesa, dominado pela Ásia e Europa, com seu maravilhoso saque alto, seu poderoso forehand e o espírito de luta de não desistir até o último momento - publicou o Jiefang Daily.

Calderano disputou a decisão do Mundial pela primeira vez (Foto: Divulgação/ WTT)

Desafio à hegemonia

O auge de Calderano, até o momento, veio mais tarde em relação aos seus principais adversários, o que, de acordo com o próprio atleta, é natural para jogadores de fora da Ásia, que muitas vezes apresentam seu melhor desempenho após os 30 anos. Mesmo assim, Hugo tem sido uma 'pedra no sapato' especialmente para os chineses, já que tem desbancado os grandes nomes do país nas competições do circuito internacional.

Em abril deste ano, quando conquistou o título inédito da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, em Macau, Calderano se tornou o primeiro atleta estrangeiro a ser campeão em território chinês ao superar o anfitrião Lin Shidong na final.

O título gerou tanta repercussão internacional que até 'provocou' a renúncia do então presidente da Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA) do cargo. A entidade sofreu muita pressão, já que pela primeira vez em 23 anos um estrangeiro foi campeão em território chinês. Na ocasião, Liu Guoliang deixou o cargo e foi substituído por Wang Liqin, atual presidente.

Atualmente terceiro melhor do mundo, Hugo Calderano é o único atleta de fora da Ásia a figurar no top 5 do ranking internacional de tênis de mesa.