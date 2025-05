Ao mesmo tempo em que eternizou, no Hall da Fama, quatro ídolos do esporte, o Comitê Olímpico Brasileiro exalta o surgimento de prodígios, como João Fonseca. Perguntada pelo Lance! sobre como ela percebe o brilho de novos talentos, a vice-presidente da entidade, Yane Marques, medalhista olímpica de bronze no pentatlo moderno em 2012, em Londres, abriu o sorriso. Assista ao vídeo no trecho acima:

- Feliz demais quando vejo essa juventude despontando e dialogando muito com o que a gente traz como mote da nossa gestão esportiva, que é 'juntos por uma nação esportiva'. O 'juntos' a gente admite que, sozinhos, não vamos chegar longe. Então, a gente precisa de parcerias, de verdade, de muita gente colaborando, e a 'nação esportiva' fala muito sobre números, volume, sobre base, muita gente se encantando, se apaixonando por esporte. Imagina você se apaixonar e ter como referência um atleta jovem, como é o caso do João Fonseca.

Sobre a emocionante homenagem a Guga Kuerten, tricampeão de Roland Garros, à ex-ginasta Daiane dos Santos, à ex-judoca Edinanci Silva e a Afrânio Costa (in memorian, do tiro com arco, primeiro medalhista olímpico do país, em 1920), Yane disse:

- Hoje esse dia eterniza quatro histórias muito lindas, inspiradoras, e a gente ajuda os nossos jovens a escolherem os ídolos para as vidas deles. Histórias que inspiram, que motivam, que dão um norte, de vida, de abnegação, de entrega, de alegria, de realização, sempre em função do esporte.



Um dos homenageados da noite, Guga Kuerten, a pedido do Lance!, aproveitou para mandar um recado a João Fonseca. No próximo dia 25, o número 1 do Brasil vai disputar, pela primeira vez como profissional, Roland Garros, torneio que o maior ídolo da história do tênis nacional masculino venceu por três vezes: em 1997, 2000 e 2001.

Perguntado pelo Lance! sobre que recado daria ao pupilo do técnico Guilherme Teixeira, Guga, com sua simplicidade e carisma inconfundíveis, respondeu:



- Conheço pouco (risos). Em qualquer lugar que ele for, ainda, é permanecer dentro do processo de treinamento, de dedicação, constante empenho para se dedicar, conhecer o circuito, tirar experiência de toda e qualquer partida, vitória e derrota. Estou muito confiante de que eles estão fazendo uma trajetória bastante eficaz. O João vive experiências boas e consegue aprender com uma velocidade fora do comum.



O tricampeão de Roland Garros e por 43 semanas líder do ranking mundial continuou falando sobre o número 1 do Brasil:

- Por isso, em breve, eu vou ter que ouvir dele (risos) o que fazer em todas as quadras do mundo e nós teremos a felicidade de acompanhar o tênis, torcer, vibrar e vivenciar lindos momentos do tênis brasileiro novamente.



O Surfista do Saibro foi ao Copacabana Palace com o filho caçula, Luiz Felipe, de 12 anos, para o qual fez questão de mostrar alguns dos heróis brasileiros em outros esportes:



Guga Kuerten eterniza suas mãos no Hall da Fama do COB (Alexandre Loureiro/COB)