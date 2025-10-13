Atuais tetracampeões do NBB e bicampeões paulistas, o Sesi Franca parece estar mais preparado para o início da temporada de 2025/26 do que no ano passado. Segundo o pivô Lucas Dias e o armador George de Paula, em conversa exclusiva com o Lance!, além de sofrer com lesões, o elenco demorou a ser fechado, o que prejudicou o desempenho da equipe. O problema, no entanto, não deve se repetir para as futuras competições.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo ‘se vê’ como decisão certa para LeBron James em 2026; veja

— Cara, a temporada passada a gente conseguiu conquistar nosso primeiro título no campeonato Paulista, mas teve altos e baixos, com muitas lesões, o que fez com que jogássemos campeonatos com jogadores machucados. A gente não conseguiu ter um bom desempenho no Super 8 nem na Champions, já que não tínhamos um ritmo de treino tão bom — analisou Dias.

— Como o Lucas falou, alguns jogadores sofreram lesões. Tivemos também a chegada tardia de outros jogadores. Então o time demorou mais que o normal para ficar completo e ganhar aquele entrosamento que só jogando muito tempo junto acontece — completou Georginho.

continua após a publicidade

Com início sólido e um fim melhor ainda, o Franca "revezou" os títulos da última temporada com o Flamengo. A equipe paulista dominou a competição estadual, mas sofreu com uma queda de rendimento na Champions League das Américas (BCLA) e na Copa Super 8, torneio em que competem os oitos melhores do primeiro turno do NBB. Com isso, o time viu o Rubro-Negro levar a melhor no confronto direto nas duas semifinais disputadas e, logo depois, levantar a taça.

Lucas Dias e Georginho, do Franca, marcam Alexey Borges, do Flamengo, em jogo do NBB (Foto: Hermes de Paula/CRF)

Mudança de chave na temporada

O resultado não foi o mesmo, no entanto, durante a intensa série de cinco jogos pela semifinal dos playoffs do NBB. Com o empate em 2 a 2, o Franca precisava da vitória fora de casa para garantir vaga na final. A emocionante partida com o ginásio lotado foi decidida no detalhe, e a classificação veio na prorrogação.

continua após a publicidade

— Quando a gente enfim conseguiu ter um ritmo muito bom no NBB, a gente conseguiu mostrar nossa cara, o que fez com que a gente jogasse como equipe, melhorasse e levasse o título — disse Lucas.

— O Flamengo foi campeão da Champions, campeão do Super 8. Mas, no momento crucial da temporada, nas finais do NBB, o nosso foco, o nosso entrosamento estava mais alto e o melhor que poderia estar. E a gente conseguiu conquistar o título, que era um grande objetivo da temporada. Acho que dois títulos em uma temporada eu já posso dizer que foi uma temporada de sucesso — relembrou o armador.

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Invicto nos playoffs, o KTO Minas chegava mais descansado para a final em comparação ao Franca, que vinha de duas séries de cinco jogos - nas quartas, contra o Pinheiros, e nas semifinais. Com isso, a equipe mineira levou o primeiro duelo, mas a resposta não demorou para chegar. Os paulistas venceram os três jogos seguintes e conquistaram o 15º título no Novo Basquete Brasil (NBB).

A sequência positiva se manteve no início da atual temporada de basquete nacional. Nas finais do Campeonato Paulista de 2025, o Franca varreu o Mogi na série por 3 a 0, conquistando o 17º título estadual. A nova conquista isolou o time como maior vencedor de São Paulo - Corinthians é o segundo colocado da lista, com 14 títulos conquistados.

— A gente montou um time competitivo este ano e tenho que agradecer muito a equipe do SESI também por ter conseguido jogadores excelentes para jogar do nosso lado, e a instituição ficou mais forte. A gente sabe que cada ano o degrau aumenta e cada ano que a gente ganha, as pessoas querem vir derrubar a gente de alguma forma. Mas acho que a cabeça nossa está muito boa, está preparada para qualquer desafio. O nosso time é de bastante qualidade, jogadores que já passaram por isso. Então a gente está bastante confiante para fazer um grande ano e, se Deus quiser, grandes conquistas também — concluiu Lucas Dias.

NBB terá mudança no formato

A fase de classificação não apresentou mudanças para a próxima temporada. Os clubes disputarão a preliminar com o sistema "todos contra todos", em jogos de ida e volta, ou seja, todos os clubes se enfrentam duas vezes - uma em casa e outra fora dela. Os 16 melhores times se classificam para os playoffs.

Já na fase de mata-mata, a série de melhor de cinco jogos está mantida nas oitavas, quartas, semi e final. A mudança acontece na sede dos jogos: agora, o primeiro, o quarto e o quinto jogo serão na casa dos clubes mais bem colocados.

A maior novidade é o sistema de ascenso e descenso. Ao final da etapa classificatória, os dois últimos colocados serão rebaixados para a Liga Ouro da temporada seguinte, enquanto somente o campeão da Liga Ouro garantirá uma vaga na edição seguinte do NBB. O NBB também terá um campeonato de abertura.