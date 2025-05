Exclusivo: Ítalo Ferreira analisa mudanças na WSL para 2026

Campeão olímpico e mundial de surfe, Ítalo Ferreira está focado na reta final da temporada e na busca pela liderança do ranking. Mesmo assim, o brasileiro já está atento às mudanças anunciadas pela World Surfe League (WSL) anunciadas recentemente para 2026. Durante evento de inauguração de sua nova cafeteria em São Paulo, o surfista conversou com o Lance! sobre as expectativas para o próximo ano.

continua após a publicidade

➡️Ítalo Ferreira avalia etapas na Austrália e perda da liderança: ‘Me ensinou muito’

Na próxima temporada, não haverá mais a disputa do Finals, etapa de mata-mata entre os cinco melhores do ranking, e o título será definido em formato de pontos corridos. A última etapa do ano volta a ser disputada em Pipeline, no Havaí, uma das mais desafiadoras do mundo e palco do título mundial de Ítalo Ferreira em 2019.

- Acho que é uma boa opção terminar com uma onda que realmente desafia, que é Pipeline, que é realmente onde fermenta tudo ali e extrai o melhor do surfista. Pipe é um lugar que eu venci em 2019, ganhei a etapa também e o título do mundo, que foi algo muito incrível pra mim, então trazendo esse cenário é muito positivo. Claro que a gente adapta alguma coisa e depois tudo se transforma de novo e a gente tem que mudar a cabeça - declarou o campeão olímpico e mundial.

continua após a publicidade

Brasileiro foi campeão mundial em 2019 (Foto: Divulgação/WSL)

Principais mudanças para 2026

Além da ausência do Finals, a próxima temporada do circuito mundial de surfe terá mudanças no calendário: as 12 etapas serão disputadas entre abril e setembro, diferente deste ano, disputado de janeiro a setembro. Não haverá mais fases de repescagem e o corte da temporada acontecerá após a nona etapa, prevista para acontecer em Trestles, na Califórnia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A piscina de ondas de Abu Dhabi, que estreou como palco da WSL em 2025, será uma das etapas da reta final do tour no próximo ano. Na atual temporada, Ítalo Ferreira levou a melhor na capital dos Emirados Árabes Unidos, com o título na segunda etapa do tour, em fevereiro.

continua após a publicidade

- Abu Dhabi é um evento que teve um grande peso, trazendo novas empresas, um lugar diferente, onde o mundo é visto de uma maneira grandiosa, com coisas gigantescas e a piscina de ondas de Abu Dhabi é a maior. Foi muito bom vencer em Abu Dhabi depois do meu segundo lugar em Lemoore, que foi a última edição da piscina, eu senti muita raiva naquele momento, e isso me motivou pra ganhar a piscina esse ano, tirar esse peso e aquela energia - finalizou.