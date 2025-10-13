F1: Lewis Hamilton propõe mudanças na Ferrari

O piloto britânico Lewis Hamilton está lutando contra a política interna da Ferrari, propondo mudanças e melhorias na equipe, mas seus pedidos estariam sendo ignorados. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, o heptacampeão enviou um novo relatório detalhado à liderança da escuderia.

continua após a publicidade

Na carta, o piloto pedia revisões nos métodos de trabalho e nos procedimentos adotados nas operações de pista. Hamilton acredita que o time perde competitividade por causa da lentidão em reagir a situações decisivas e da excessiva centralização das decisões técnicas.

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Lewis Hamilton em Mugello (foto: Ferrari)

Hamilton vive má fase na Ferrari

Apesar de querer mudanças, o piloto Lewis Hamilton não vive um bom momento com a equipe e se aproxima de um recorde negativo. Hamilton está há 18 GPs sem pódio desde que chegou à equipe italiana. Caso não termine entre os três primeiros no próximo GP dos Estados Unidos, em Austin, ele ultrapassará a marca de Didier Pironi, que resiste há 43 anos.

continua após a publicidade

Com sete Grandes Prêmios até o fim da temporada, Hamilton precisa voltar ao pódio rapidamente para não aumentar esse recorde negativo.

➡️F1: Chefes avaliam impacto de novas regras e esperam mudanças em 2026

Calendário F1