F1: Lewis Hamilton propõe mudanças na Ferrari
A equipe terminou como vice-campeã de construtores em 2024
O piloto britânico Lewis Hamilton está lutando contra a política interna da Ferrari, propondo mudanças e melhorias na equipe, mas seus pedidos estariam sendo ignorados. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, o heptacampeão enviou um novo relatório detalhado à liderança da escuderia.
Na carta, o piloto pedia revisões nos métodos de trabalho e nos procedimentos adotados nas operações de pista. Hamilton acredita que o time perde competitividade por causa da lentidão em reagir a situações decisivas e da excessiva centralização das decisões técnicas.
Hamilton vive má fase na Ferrari
Apesar de querer mudanças, o piloto Lewis Hamilton não vive um bom momento com a equipe e se aproxima de um recorde negativo. Hamilton está há 18 GPs sem pódio desde que chegou à equipe italiana. Caso não termine entre os três primeiros no próximo GP dos Estados Unidos, em Austin, ele ultrapassará a marca de Didier Pironi, que resiste há 43 anos.
Com sete Grandes Prêmios até o fim da temporada, Hamilton precisa voltar ao pódio rapidamente para não aumentar esse recorde negativo.
Calendário F1
- GP dos Estados Unidos (Austin) - 19 de outubro
- GP do México (Cidade do México) - 26 de outubro
- GP do Brasil (São Paulo) - 9 de novembro
- GP de Las Vegas (Las Vegas) - 22 de novembro
- GP do Catar (Lusail) - 30 de novembro
- GP de Abu Dhabi (Yas Marina) - 7 de dezembro
