Ex-treinador do Houston Rockets morre aos 86 anos

Publicada em 10/09/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-treinador do Houston Rockets, Carroll Dawson, morreu na última segunda-feira (9), aos 86 anos. O profissional trabalhou na comissão técnica e também como gerente da equipe no final dos anos 90. Em nota, a franquia lamentou o falecimento.

“Estamos profundamente tristes ao saber do falecimento do ex-assistente técnico e gerente geral de longa data do Rockets, Carroll Dawson. A bondade, sabedoria e paixão de CD pelo esporte tocaram todos ao seu redor e seu impacto em nossa organização foi imensurável”, diz um trecho da nota publicada nas redes sociais.

Como assistente técnico, Dawson esteve presente em todas as quatro finais de NBA em que o Rockets participou. Além disso, como general manager, foi peça importante para a contratação de astros, como Tracy McGrady, Yao Ming, Charles Barkley, entre outros.

“Embora as contribuições de CD para o basquete tenham sido notáveis, foi seu caráter que realmente se destacou. Sentiremos muita falta de seu espírito edificante, humor contagiante e natureza bondosa. Estamos orgulhosos de que o legado de CD será para sempre honrado com sua bandeira pendurada nas vigas do Toyota Center, ao lado de nossas outras lendas do Rockets”, acrescentou a equipe.

O proprietário do Houston Rockets, Tilman Fertitta, também se manifestou em comunicado, onde lamenta a morte de Dawson.

“Estou profundamente triste ao saber do falecimento do ex-assistente técnico e gerente geral de longa data do Rockets, Carroll Dawson. A bondade, sabedoria e paixão de CD pelo esporte tocaram todos ao seu redor e seu impacto em nossa organização foi imensurável. Em nome da minha família e de toda a organização Rockets, estendemos nossas sinceras condolências à esposa de CD, Sharon, e a todos os seus entes queridos”, disse o mandatário.