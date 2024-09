Jogador do Lakers passa por nova cirurgia e vai desfalcar equipe na NBA

Christian Wood, do Lakers, passou por nova artroscopia no joelho e deve ficar fora do início da temporada da NBA (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 10/09/2024 - 13:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Christian Wood, ala-pivô do Los Angeles Lakers, deve ficar de fora do início da temporada da NBA. O jogador precisou passar por um novo procedimento cirúrgico no joelho esquerdo, na segunda-feira (9), e vai ficar ao menos dois meses em recuperação. A informação é da “ESPN”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O atleta ficou de fora dos últimos dois meses da temporada anterior por causa de problemas na região. A primeira cirurgia aconteceu em março deste ano. Wood atuou pela última vez em fevereiro e registrou médias de 6,9 ​​pontos e 5,1 rebotes em 50 jogos durante sua primeira temporada com o Lakers.

O próprio jogador foi as redes sociais para se manifestar sobre o novo problema e tratou de tranquilizar os seus seguidores, mas lamentou por estar se sentindo em plena forma.

“Droga.. Eu estava me sentindo como antes e estava em plena forma… Pequeno revés para um retorno importante, e para meus fãs, não parem de acreditar em mim”, escreveu Wood no X (antigo Twitter).

O ala-pivô decidiu pela "player option" no valor de US$ 3 milhões na última "offseason" e, dessa forma, permaneceu no LA Lakers para a temporada 2024-25 da NBA, que começa em outubro. Com a realização de nova artroscopia, no entanto, só deve estar disponível entre novembro e dezembro.

Christian Wood e LeBron James em quadra pelo Los Angeles Lakers, na NBA (Foto: Kevin C. Cox / AFP)

A estreia da franquia é no dia 22 de outubro, diante do Minnesota Timberwolves, na Crypto Arena, em Los Angeles. A pré-temporada inciará um pouco antes, no dia 4 do mesmo mês, contra o prório Wolves. O time de LeBron James fará seis duelos preparatórios para a NBA. Além do Wolves, a equipe encara Suns, Bucks e Warriors.