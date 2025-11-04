Ex-treinador de ginástica tem condenação por estupro mantida

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação do ex-treinador de ginástica Fernando de Carvalho Lopes pelo crime de estupro de vulnerável contra quatro vítimas. A pena é de 28 anos de reclusão, com possibilidade de recurso ao Superior Tribunal Federal (STF). Fernando recorre em liberdade. As informações são do "ge".

Denunciado pelo Ministério Público nos artigos 217-A (estupro de vulnerável) e 226 inciso II (agravante pela relação de poder em relação às vítimas), o ex-treinador foi julgado em primeira instância em outubro de 2022, na 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Na ocasião, foi considerado culpado e condenado a 109 anos e oito meses de reclusão.

Em julho de 2023, Fernando foi julgado em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), e a condenação foi mantida, com tempo de reclusão reduzido para 28 anos em regime fechado. A manutenção da pena pelo STJ aconteceu em 25 de setembro em trânsito em julgado, ou seja, sem possibilidades de recurso neste Tribunal.

Relembre o caso

Os crimes julgados aconteceram entre 2006 e 2014, quando Fernando Carvalho ocupava o cargo de treinador de ginástica artística do Clube Mesc, em São Paulo. Em 2018, uma reportagem exibida no "Fantástico" denunciou que mais de 40 ginastas relataram ter sofrido abusos no período de 1999 e 2016.

Após a repercussão, em março de 2019 o treinador foi banido do esporte pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). No ano seguinte, Fernando conseguiu uma liminar para suspender a decisão, mas em 2022, a 7ª Vara Cível do Poder Judiciário de Sergipe manteve o banimento, anulando a liminar.

STJD da Confederação Brasileira de Ginástica decidiu pelo banimento de Fernando (Foto: CBG)

