Alcaraz joga mal, perde vantagem e cai para Ruud no ATP Finals

Com uma atuação ruim e abaixo do esperado, Carlos Alcaraz, número três do mundo, perdeu, nesta segunda-feira (11), pelo ATP Finals. O espanhol foi derrotado pelo norueguês Casper Ruud, na estreia do grupo John Newcombe. O torneio engloba os oito melhores tenistas do mundo nesta temporada.

O norueguês derrotou, pela primeira vez, em cinco jogos o espanhol. A partida terminou em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, após 1h25min de duração na quadra central em Turim, na Itália.

Foram 26 erros não-forçados do espanhol, que fez o mesmo número de "winners". Alcaraz mostrou baixa energia no primeiro set, quando foi presa fácil para o adversário. No segundo ele melhorou, quebrou cedo, abriu 5 a 2, mas levou cinco games consecutivos. Ruud finalizou o duelo com um ace.

Ruud vinha em má fase e vencendo poucos jogos nos últimos meses. Por outro lado, Alcaraz havia afirmado que se sentia bem para a disputa do evento que encerra a temporada principal da ATP.

Casper Ruud em quadra contra Carlos Alcaraz, pelo ATP Finals de 2024 (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Com a derrota, Alcaraz terá que buscar dois triunfos contra Alexander Zverev e Andrey Rublev, segundo e oitavo colocados do mundo, respectivamente. Eles se enfrentam ainda nesta segunda-feira (11) às 16h30 (de Brasília).