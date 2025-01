O Rio Open, maior torneio da América do Sul , mantém a tradição de prestar tributo a grandes nomes do tênis brasileiro em sua 11ª edição, que ocorrerá entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. O homenageado deste ano será Cássio Motta, um jogador que marcou uma geração.

Atuando profissionalmente de 1978 a 1994, Motta teve resultados de grande expressão nas duplas, com 10 títulos, e chegou à quarta posição do ranking mundial em 1983. Cássio foi vice-campeão de duplas mistas em Roland Garros, com Claudia Monteiro, em 1982. Em simples, foi 48º do mundo em 1986. Ao lado de Carlos Kirmayr formou a única dupla 100% brasileira no Finals de duplas, em 1983, quando eram a 5⁠ª parceria no ranking de duplas.

Além de Kirmayr, jogou com outros nomes de destaque, como Luiz Mattar e Marcos Hocevar. Nas duplas masculinas, alcançou a semifinal de Roland Garros em 1982, ao lado do britânico John Feaver, e em 1992, com o argentino Pablo Albano. Cassio Motta também chegou às quartas de final do US Open de 1984, parceria com o americano Mike Bauer.

Na Copa Davis, Cassio Motta teve um papel fundamental. É um dos jogadores que mais atuaram pelo Brasil, com 27 convocações. Disputou 29 partidas de simples, com 13 vitórias, e 20 partidas de duplas, com 15 triunfos. Ao lado de Fernando Roese, derrotou a dupla lendária formada por Boris Becker e Eric Jelen em 1992, durante a competição entre seleções.

Cassio Motta, ex-tenista brasileiro (Divulgação/Fotojump)

Curiosamente, Cassio Motta foi, por muito tempo, o brasileiro mais jovem a entrar no top 100 da ATP, aos 19 anos, 5 meses e 8 dias, em 1979. Esse recorde foi superado recentemente por João Fonseca.

Desde sua primeira edição, em 2014, o Rio Open apresenta às novas gerações os ídolos que construíram a história do tênis no Brasil. Entre os homenageados anteriores estão Maria Esther Bueno, Gustavo Kuerten, Thomaz Koch, Nick Bollettieri, Antônio Carlos de Almeida Braga (Braguinha), Fernando Meligeni, Alcides Procópio, Luiz Mattar, André Silva, Carlos Kirmayr, Larri Passos, Jaime Oncins, Flávio Saretta, Rogério Dutra Silva, Thomaz Bellucci e Bruno Soares.

A edição de 2025 do Rio Open já conta com três estrelas confirmadas: o alemão Alexander Zverev, atual número 2 do ranking mundial, o dinamarquês Holger Rune, 12º colocado, e o italiano Lorenzo Musetti, 17º do ranking. O brasileiro João Fonseca recebeu um convite para a chave principal, enquanto João Lucas Reis garantiu sua vaga no qualifying ao vencer a Procópio Cup.