Novo reforço do Pinheiros para a temporada 2024/25 do NBB, Raulzinho conversou com a imprensa na última quinta-feira (17). O armador falou a respeito dos motivos que o levou a escolher a equipe paulista após passagem pela NBA e pela Europa.

— Vou passar minha experiência, detalhes de jogo, detalhes de ética de trabalho, tentar ser um exemplo. Quero que eles me olhem e vejam que eu estou treinando e dando o máximo cada dia. Isso me dá um pouco mais de motivação de estar aqui, poder passar essa experiência. Sabendo que não vai ser, provavelmente, uma temporada inteira, mas que o tempo que eu estiver aqui posso ajudar o basquete brasileiro, ajudar essa molecada porque eu sei que o time do Pinheiros tem muitos atletas com qualidade para ter um futuro muito bom no basquete — disse o jogador.

Além disso, o armador também deu detalhes dos planos para o futuro. Aos 32 anos, o jogador quer retornar ao Velho Continente e vai utilizar o NBB como uma espécie de trampolim para isso.

— Estou numa fase de volta às quadras depois de quase um ano parado por causa da lesão no joelho, depois a lesão no posterior da coxa. O Pinheiros abriu as portas para mim, para eu poder me recuperar, treinar e jogar a quantidade de tempo que eu precisar, para quem sabe, em um futuro próximo, eu conseguir um contrato na Europa, que é o meu objetivo final. É lógico que, enquanto eu estiver aqui, estou com o Pinheiros, quero jogar os jogos e melhorar a cada dia. Minha expectativa é de voltar ao meu ritmo, voltar ao 100% e poder ajudar o clube da melhor maneira possível — acrescentou.

Raulzinho voltou ao Brasil após passagem na NBA (Foto: Gabriella Garbim/EC Pinheiros)

Raulzinho acumula passagem por Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards, Cleveland Cavaliers. Seu último clube foi o Fenerbahçe, da Turquia. No Brasil, defendeu o Minas ainda no começo da carreira.

Por fim, ainda não há uma data definida para a estreia do jogador no Novo Basquete Brasil. O Pinheiros ainda avalia sua condição física com calma e só vai coloca-lo em quadra quando tiver 100% apto.