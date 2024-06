Ex-astro da NBA surpreende ao sugerir melhor destino para o filho de LeBron James

LeBron James tem sonho de atuar ao lado do filho (Foto: Christian Petersen / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 19/06/2024 - 11:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Reggie Miller, ex-jogador da NBA, apontou que o San Antonio Spurs é o melhor destino para Bronny James, filho de LeBron James. Para ele, a franquia do Texas é mais apropriado para o jovem do que o Los Angeles Lakers, onde o joga o camisa 23.

- Acho que as expectativas seriam muito maiores com os Lakers. Acho que ele poderia crescer mais com San Antonio… Não vamos esquecer que Popovich e LeBron têm essa relação de ganhar a medalha de ouro juntos - começou o ex-jogador, em participação no “Dan Patrick Show”.

Miller destacou que o núcleo jovem do Spurs, que conta com Victor Wembanyama, pode ser melhor para o desenvolvimento de Bronny.

- Acho que os Spurs seriam um ótimo lugar porque é uma equipe jovem, vou discordar um pouco de você por causa do Victor e dos Spurs, estarão sob os holofotes, eles estarão na televisão nacional muito por causa do sucesso do Victor, então você o verá um pouco - acrescentou.

Por fim, o ex-jogador apontou que no Spurs, no entanto, não há a expectativa de vitória. Já no Lakers, há grande pressão por resultados.

- Mas não haverá expectativas de vencer. Se ele for para o Lakers, a gente sabe como o Lakers rola, né? É campeonato ou queda. E você tem seu pai, que é um jogador do tipo Mount Rushmore - completou.

O San Antonio Spurs terminou com a segunda pior campanha da Conferência Oeste da NBA. Foram apenas 22 vitórias e 60 derrotas. Já o Lakers, ficou em sétimo lugar e caiu nos playoffs para o Denver Nuggets.