Mazzulla revela como Pep Guardiola ajudou na vitória do Celtics contra o Mavericks

Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 16:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O jovem técnico do Boston Celtics, Joe Mazzulla, chamou a atenção de todos os fãs de basquete por construir um modelo de jogo impecável para o time. Em sua primeira temporada como treinador principal na NBA, se tornou campeão da liga. Mas para isso, ele revelou ter recebido ajuda de Pep Guardiola, um dos maiores pensadores da história do futebol.

- Dallas tem uma das defesas mais inteligentes da NBA. Tivemos que ser criativos para atacá-los. Pep Guardiola ajudou nas transições, e na movimentação dos jogadores - afirmou Mazzulla.

A fala pegou o público de surpresa. Afinal, Pep Guardiola é uma referência em conhecimento de tática relacionados ao futebol. Mas durante as finais da NBA desta temporada, foi possível perceber a proximidade do espanhol com a outra modalidade. Além disso, as imagens do treinador em conversas com Mazzulla repercutiram no público de basquete.

- É um ótimo treinador e uma pessoa incrível. Nós desenvolvemos mum grande relacionamento e gosto de pensar que nós melhoramos um ao outro - completou o treinador do Celtics.

Joe Mazzulla e Pep Guaridola se tornaram amigos (Foto: Divulgação / Manchester City)

Sob o comando de Joe Mazzulla e com o talento de suas grandes estrelas, o Celtics fez uma campanha exemplar de ponta a ponta. A equipe teve a melhor campanha geral da temporada regular, com 64 vitórias em 82 jogos, enquanto nos playoffs perdeu apenas três jogos. No jogo fo título, venceu o Dallas Mavericks por 106 a 88.