Sem LeBron James e Doncic, Lakers é atropelado na pré-temporada da NBA

Na noite desta sexta-feira (03), o Los Angeles Lakers sentiu o peso das ausências de seus principais astros, LeBron James e Luka Doncic, e foi completamente dominado pelo Phoenix Suns, perdendo por 103 a 81 em partida válida pela pré-temporada da NBA.

Como foi a partida entre Lakers e Suns na pré-temporada da NBA

O confronto, realizado às 23h, deixou claro que a equipe de Los Angeles ainda depende muito de suas estrelas para competir em alto nível. Desde o primeiro quarto, os Suns impuseram seu ritmo e abriram uma vantagem considerável de 31 a 16. A equipe do Arizona manteve o controle do jogo durante todo o tempo, vencendo também o terceiro e o quarto períodos (30-18 e 16-19), com os Lakers mostrando um breve lampejo de reação apenas no segundo quarto (28-26).

Devin Booker foi o principal jogador da partida (Foto: Katharine Lotze / Getty Images / AFP)

Pelo lado dos Suns, Devin Booker foi o cestinha da partida com 24 pontos, além de contribuir com 7 assistências e 2 rebotes, mostrando por que é um dos principais jogadores da liga. Grayson Allen também teve uma noite inspirada, anotando 13 pontos.

Destaques do Lakers na ausência de LeBron James e Doncic

Já para os Lakers, o destaque solitário foi Austin Reaves, que marcou 20 pontos e tentou liderar a equipe. Rui Hachimura contribuiu com 11 pontos, mas o restante do time teve uma noite apagada.

Austin Reaves foi o principal destaque da equipe Los Angeles Lakers na ausencia de LeBron James e Doncic (Foto :Katharine Lotze / Getty Images / AFP)

Apesar da noite difícil para os Lakers, Bronny James teve uma atuação participativa vindo do banco de reservas. Em sua segunda pré-temporada na NBA, o jovem armador contribuiu com 8 pontos, se destacou ao pegar 5 rebotes e ainda distribuiu 2 assistências, mostrando versatilidade e buscando se firmar na rotação da equipe.

Os números do jogo refletem a superioridade dos Suns. A equipe de Phoenix teve um aproveitamento de 42% nos arremessos de quadra, contra apenas 31% dos Lakers. A diferença foi ainda mais gritante nas bolas de três pontos, onde os Suns converteram 32% de seus arremessos, enquanto os Lakers amargaram um péssimo aproveitamento de 17%.

Nos rebotes, os Suns também levaram a melhor, com 50 contra 46 dos Lakers, e souberam trabalhar melhor a bola, distribuindo 29 assistências contra apenas 10 do time de Los Angeles. Outro fator decisivo foi o número de turnovers: os Lakers cometeram 22 erros que cederam a posse de bola, em comparação com 16 dos Suns.