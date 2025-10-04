Em jogaço, Hugo Calderano é eliminado nas quartas de final do China Smash

Chegou ao fim a jornada de Hugo Calderano no Grand Smash da China. Em um partidas eletrizante, o brasileiro foi eliminado na madrugada deste sábado (4) ao ser superado pelo chinês Xiang Peng em uma batalha de sete sets, definida apenas nos pontos finais. O placar final foi de 4 a 3 para o atleta da casa, com parciais de 11-3, 3-11, 7-11, 11-6, 11-8, 7-11 e 11-6.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Hugo Calderano na vitória sobre o anfitrião Zhou Qihao no China Smash (Divulgação/WTT)

Como foi a partida entre Hugo Calderano e Xiang Peng

O confronto das quartas de final foi um verdadeiro teste de resistência física e mental. Xiang Peng começou de forma avassaladora, abrindo 1 a 0 com um 11-3. Calderano, no entanto, mostrou por que é o número 3 do mundo: devolveu o placar no segundo set e virou o jogo ao vencer o terceiro, assumindo a liderança por 2 a 1.

A reação do chinês foi imediata, vencendo os dois sets seguintes e virando a partida para 3 a 2, deixando o brasileiro em situação delicada. Mas em uma demonstração de resiliência, Calderano buscou o empate em 3 a 3 ao vencer o sexto set por 11-7, forçando o drama do set decisivo.

continua após a publicidade

No final, a torcida local empurrou Xiang Peng, que conseguiu se impor nos momentos cruciais e fechou a partida em 11-6, garantindo sua vaga na semifinal após um confronto épico.

Apesar da eliminação, Hugo Calderano se despede do China Smash com uma campanha sólida, consolidando sua posição entre os melhores do mundo.

O próximo desafio do número 1 do Brasil no tênis de Mesa será o WTT Champions Montpellier, que tem início no dia 28 de outubro.

➡️ Radar Olímpico: Atletismo paralímpico, Calderano e Ana Sátila movimentam semana