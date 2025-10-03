menu hamburguer
Mais Esportes

VÍDEO: última encarada antes do UFC 320 tem recado forte de Poatan

Poatan prometeu fazer Ankalaev pagar por tudo que falou

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
22:05
Ankalaev e Poatan se encaram antes do UFC 320 (Foto: Reprodução Youtube UFC)
Ankalaev e Poatan se encaram antes do UFC 320 (Foto: Reprodução Youtube UFC)
Ver Resumo da matéria por IA
Alex Poatan afirmou que Magomed Ankalaev pagará pelas suas palavras.
Ankalaev foi vaiado e prometeu vencer Poatan.
A encarada entre Poatan e Ankalaev foi tensa, diferente das demais lutas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Alex Poatan parecia um homem transformado durante a semana do UFC 320 e, na última encarada com seu oponente Magomed Ankalaev antes do dia da luta, deixou claro que o duelo é pessoal. Ao ser perguntado pelo comentarista Joe Rogan sobre as últimas palavras antes do duelo, o brasileiro não titubeou e disse que Ankalaev vai pagar por tudo que falou - ou pelo que falaram em seu nome.

 - Eu só tenho uma coisa para falar. Esse cara (Ankalaev) vai pagar por tudo que ele falou. Ou pelo que as pessoas falaram usando ele. Não vai ter como ele se esconder – disparou Poatan.

Ao ser questionado, Ankalaev, que foi muito vaiado durante a pesagem cerimonial, preferiu se dirigir à torcida e dizer que todos que estavam vaiando-o irão chorar neste sábado porque ele irá vencer Poatan.

Poatan na pesagem cerimonial do UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter ufc)
Poatan na pesagem cerimonial do UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter ufc)

Brasileiro ‘’bate cabeça’’ com adversário antes do UFC 320

Antes da tensão que cercou a encarada de Poatan e Ankalaev, a maioria das encaradas entre os adversários das 14 lutas do UFC 320 foi bastante amistosa.

A exceção ficou por conta de Daniel Willycat e Joosang Yoo, que chegaram a bater cabeça na encarada, com o sul-coreano iniciando o choque. A insatisfação de Yoo se dá porque Willycat passou mal no corte de peso e a luta precisou virar peso casado.

O UFC 320 começa às 19h (horário de Brasília) neste sábado e terá transmissão ao vivo via UFC Fight Pass, o serviço de streaming do UFC.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA
UFC 320 — Las Vegas, EUA
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
Local: Las Vegas, EUA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)
Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)
Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)

Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)
Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)
Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)
Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)
Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)

