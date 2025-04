NBA: Atualizações dos exames de Jimmy Butler preocupam o Warriors

Na última quarta-feira (24), Jimmy Butler sofreu uma queda grave aos oito minutos de partida entre Golden State Warriors e Houston Rockets pelo jogo 2 dos playoffs da NBA. Como resultado da gravidade, o astro foi submetido a exames médicos, que não trouxeram boas notícias. Segundo o jornalista Shams Charania, a presença do ala no terceiro embate está comprometida.

Através de suas redes sociais, o comunicador revelou o resultado da ressonância magnética de Butler. Embora não tenha apresentado lesão na coluna, o ala teve comprometimento grave de um de seus glúteos. No entanto, o astro será acompanhado diariamente a fim de voltar às quadras de forma antecipada para os playoffs.

-Jimmy Butler, do Golden State, foi diagnosticado com uma contusão muscular profunda no glúteo e sua condição para o Jogo 3 contra o Houston Rockets está seriamente comprometida, segundo fontes da liga à ESPN. Este é o melhor cenário, pois a ressonância magnética mostrou que Butler evitou qualquer fratura ou dano estrutural - escreveu o Charania, em seu perfil oficial do X.

Sem que o martelo seja batido, os torcedores e comissão técnica do Golden State Warriors torcem para a breve recuperação do jogador. Em sua primeira temporada com a franquia californiana, Jimmy Butler mostrou afinidade ao atuar ao lado de Stephen Curry. O ala possui médias de 18.3 pontos, 5.8 assistências e 5.5 rebotes.

Jimmy Butler cai após choque com jogador do Houston (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)

Jimmy Butler de olho na série dos playoffs

Enquanto segue em tratamento, o ex-Miami Heat se depara com a série empatada em 1 a 1. Na estreia das eliminatórias, o Golden State Warriors derrotou o Houston Rockets por 95 a 85, diante da Toyota Center. Por sua vez, no Jogo 2, os texanos se impuseram, levando ao triunfo dentro de casa por 109 a 94.

Ao analisar o duelo que acabou retirando Jimmy Butler de quadra, Udoka falou sobre o clima hostil criado. Segundo o astro do Rockets, é necessário manter a mesma mentalidade para despachar o Warriors ao longo dos próximos compromissos. Além de reforçar que o time está focado em buscar novos ares.

-Essa hostilidade nos dá força porque é a nossa identidade. É quem somos. Por isso, eu disse que não precisamos ‘virar a chave’ quando chegamos aos playoffs. Não temos que mudar a mentalidade para sermos mais duros e agressivos, pois somos assim em todos os jogos. Certamente, eu não me importo com esse ambiente. Funciona, na verdade, a nosso favor - disse Udoka.

Próximos jogos da série

O próximo jogo está agendado para sábado (26), às 21h30 (de Brasília), no Chase Center, casa do Golden State Warriors. Logo depois, o confronto continua em San Francisco para o jogo 4, na segunda-feira (28). A série empatada, o jogo 5 está garantido e contará com a volta para Houston, no dia 30 de abril. Caso haja necessidade, os jogos 6 e 7 acontecem nos dias 2 e 4 de abril, respectivamente.