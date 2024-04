VÍDEO: Valdenice Conceição comemora vaga olímpica na canoagem velocidade

Copiar Link

Publicada em 24/04/2024 - 19:22

O Brasil conquistou mais uma vaga nas Olimpíadas, dessa vez na canoagem de velocidade, a primeira de sua história no feminino. Valdenice Conceição venceu a prova do C1 200m feminino do Pan-Americano da categoria, em Sarasota, na Flórida.

Após garantir a vaga em Paris, Valdenice comemorou o feito. VEJA O VÍDEO ACIMA.

- Conquistei a vaga olímpica aqui no Pan-Americano de Sarasota, agradeço pela torcida de todos e "tamo" junto, família - disse Valdenice.

Toda prova do torneio oferece duas cotas olímpicas por país. No C1 200m feminino, a outra vaga foi para a colombiana Manuela Gómez Sánchez, que chegou em segundo lugar com o tempo de 49s744. Em todos os casos a cota é para o país, vale o mesmo para Valdenice e também para Isaquias Queiroz (C1 1000m), os classificados do Brasil até o momento.

A baiana está acostumada a ser pioneira na canoagem. Valdenice foi a primeira mulher do país a ganhar uma medalha em canoagem de velocidade em Jogos Pan-Americanos ao conquistar o bronze no C1 200m, em 2015. Conhecida como Neta Canoa, Valdenice também tem um ouro da Copa do Mundo de Racice de 2017.