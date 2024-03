Bárbara e Carol são campeãs de etapa do Circuito Mundial e se aproximam da vaga olímpica

Bárbara e Carol encerram com chave de ouro grande campanha em Doha (Foto: Divulgação / FIVB)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 13:48 • Doha (QAT)

As brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg superaram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 0 e foram campeãs da etapa de Doha Elite 16, no Qatar, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A vitória conquistada neste sábado (9) aproxima a dupla da vaga olímpica.

O primeiro set foi equilibrado, mas as brasileiras assumiram a vantagem e conseguiram controlar a diferença até o fim, fechando em 21 a 18. No segundo, as canadenses saíram na frente, mas Bábara e Carol não se abalaram, conseguiram a virada e fecharam com ótima vantagem em

Antes de chegar à decisão, Bárbara e Carol venceram as americanas Hughes e Cheng, na semifinal, e as alemães Ludwig e Lippman, nas quartas, ambos os duelos por 2 a 1. Do outro lado, as canadenses vinham sendo o terror das brasileiras. A dupla foi responsável por eliminar Duda/Ana Patrícia e Agatha/Rebecca.

O Brasil já tem uma dupla feminina garantida nos Jogos Olímpicos de Paris, Duda e Ana Patrícia. No momento, parece bastante improvável que Bárbara e Carol não ocupem uma segunda vaga brasileira, já que ocupam a terceira posição no ranking de classificação.