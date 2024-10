Etíope quebra recorde mundial da meia maratona; veja tempo

O etíope Yomif Kejelcha quebrou o recorde mundial da meia maratona (21 km), neste domingo (27), em Valência, na Espanha. O atleta completou a prova em 57min30s, tempo um segundo melhor do que o obtido pelo ugandês Jacob Kilpimo, em Lisboa, em 2021.

- Esta prova não foi fácil. Hoje eu disse a mim mesmo que faria 57 minutos e vi no relógio do carro que acompanha os líderes que era possível, apesar da chuva. Queria muito bater o recorde e estou muito feliz por ter feito isso - disse Kejelcha após a prova.

Kejelcha, de 27 anos, já possuía outro recorde mundial. O etíope foi o mais rápido a completar o mundial indoor da milha, marca conquistada em 2019. No currículo, ele também tem uma medalha de prata nos dez mil metros no Campeonato Mundial.

Esta foi a segunda vez consecutiva que o recorde foi batido por apenas um segundo. Antes, Kiplimo superou por essa margem o tempo do queniano Kibiwott Kandie.

Principais conquistas de Yomif Kejelcha, responsável pelo novo recorde mundial da meia maratona

Ouro nos 3000m no Mundial da Juventude (2013)

Ouro nos 5000m no Mundial da Juventude (2014)

Ouro nos 3000m nos Jogos Olímpicos da Juventude (2014)

Ouro nos 3000m no Mundial Indoor (2016)

Ouro nos 3000m no Mundial Indoor (2018)

Prata nos 10.000m no Campeonato Mundial (2019)