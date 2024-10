Em sua primeira competição defendendo o Brasil, Lucas Pinheiro Braathen conquistou um resultado inédito na Copa do Mundo de Esqui Alpino, neste domingo (27), em Solden, na Áustria. O atleta de 24 anos terminou a disputa do slalom gigante em quarto lugar, melhor desempenho de um atleta brasileiro na competição em qualquer modalidade.

Lucas realizou a sua primeira descida em 1min05s99, ficando com o 19° tempo geral. Na segunda descida, foi impecável e cravou 1min04s41, melhor tempo da parcial, totalizando 2min10s40 para assumir a primeira colocação. Braathen viu a maioria dos rivais tentar, sem sucesso, bater seu tempo, mas no fim da prova acabou sendo ultrapassado pelos três noruegueses que assumiram o pódio. Alexander Steen Olsen levou o ouro, Henrik Kristoffersen a prata e Atle McGrath, com o bronze.

Lucas dominou o circuito em 2023 e conquistou o globo de cristal, prêmio dado ao campeão de cada modalidade da Copa do Mundo no fim da temporada. Em seguida, surpreendeu em anunciar a sua aposentadoria e após um ano sabático, o atleta, filho de um norueguês e uma brasileira, deciciu competir pelo Brasil a partir deste ano.

Lucas teve o melhor desempenho de um atleta brasileiro na competição em qualquer modalidade (Foto: KERSTIN JOENSSON / AFP)

O objetivo de Braathen é brigar por uma medalha nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina 2026. Até lá, o esquiador tem pela frente 21 etapas da Copa do Mundo 2024/25.

Até este domingo, os melhores resultados do Brasil no cenário de esportes de inverno eram de Isabel Clark, que foi a sexta colocada na Copa do Mundo de Vallnord-Arcalís no snowboard corss, em 2014, e 12º no Mundial da modalidade em 2001. A brasileira tem no currículo o melhor desempenho de um atleta brasileiro em Jogos Olímpicos de Inverno, com a nona colocação conquistada em Turim 2006.