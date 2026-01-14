Etiene Medeiros analisa fase da natação brasileira: 'Ficou um pouco desestruturada'

Um dos principais nomes da natação brasileira, Etiene Medeiros anunciou o retorno às competições de alto rendimento. Durante entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (14), ela fez uma avaliação sobre o atual cenário da modalidade no país e ressaltou a necessidade de um plano estruturado para a transição de gerações no esporte.

continua após a publicidade

➡️Campeã mundial, Etiene Medeiros volta a competir de olho em LA 2028

O início do ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles não foi positivo. Em 2025, a delegação brasileira deixou o Mundial de Esportes Aquáticos, em Singapura, sem nenhuma medalha e com apenas duas finais disputadas, ambas com o jovem Guilherme Caribé, de 22 anos, principal destaque da nova geração. Foi a pior participação do Brasil na competição em 20 anos.

— Eu acredito que a natação teve uma mudança muito rápida durante cinco anos. Alguns saíram, outros ainda não chegaram ao nível que eram os anteriores. Então, essa transição também precisa de um apoio estrutural, um apoio técnico e de atletas. Não são necessariamente só os atletas para fazer essa mudança, acho que vem muito das instituições, das confederações, do próprio COB, de traçar um plano dessa mudança. E a natação parece que ficou um pouquinho desestruturada - declarou.

continua após a publicidade

Aos 34 anos, a campeã mundial dos 50m costas vê um cenário positivo no que diz respeito à safra de talentos na natação brasileira e se colocou à disposição para atuar como referência para as novas gerações da modalidade.

— E como eu acredito que isso pode ser mexido? Com atletas "pivôs" para trazer essa identificação do que é a natação. Eu acredito que pra mim essa volta vai ser importante. Que as instituições e confederações me usem de uma forma saudável para que a gente consiga alavancar cada vez mais a natação. A natação precisa um pouco mais disso, porque ela tá rica, tem vários atletas que estão ali, mas precisam ser mais utilizados para que a gente consiga trazer mais atletas querendo nadar, querendo competir - opinou.

continua após a publicidade

Etiene Medeiros retoma parceria com o treinador Fernando Vanzella (Foto: Divulgação/Sesi)

O retorno de Etiene Medeiros

Etiene Medeiros recusou o rótulo de "aposentada", mas deu uma pausa na rotina de alto rendimento após o ano de 2022. Nesse período, foi viver na Austrália com o marido, atuou como treinadora de natação e teve seu primeiro filho, Kaleu.

Agora, ela retorna ao cenário competitivo como atleta do Sesi/SP, clube que defendeu por uma década, e retoma a parceria com o treinador Fernando Vanzella. Buscando o recondicionamento aos poucos, Etiene admite o foco nos Jogos Olímpicos de 2028.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial