A paulistana número 2 do Brasil e 144ª do mundo, Laura Pigossi, ficou na semifinal do ITF US$ 80 mil ao ser superada de virada pela francesa Leolia Jeanjean, 164ª, com placar de 4/6 6/3 6/4, após 2h26 de partida. Com apoio do público, Laura sentiu o físico.