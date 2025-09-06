menu hamburguer
Estudioso e ‘reclamão’: as faces de Mahomes durante jogo da NFL no Brasil

Quarterback deixou a Neo Química Arena frustrado com a derrota

Patrick Mahomes em partida da NFL no Brasil (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)
imagem cameraPatrick Mahomes em partida da NFL no Brasil (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)
João Pedro Rodrigues
São Paulo (SP)
Dia 06/09/2025
05:20
O Los Angeles Charges bateu o Kansas City Chiefs por 27 a 21, pela semana 1 da temporada 25/26 da NFL, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Lance! acompanhou de perto o quarterback Patrick Mahomes durante a partida em solo brasileiro.

➡️ Mahomes se declara ao Brasil após derrota na NFL e responde sobre qualidade do gramado

Na entrada ao campo, Patrick puxou a fila da equipe do Chiefs. Na linha lateral, comunicativo com os companheiros de equipe e treinadores e com o aquecimento de passe.

Patrick Mahomes Kansas City Chiefs NFL Brasil Los Angeles Chargers (1)
Entrada do Kansas City Chiefs (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)

Em campo, o ataque do Chiefs sofreu para avançar durante o primeiro tempo. Com a dificuldade, Mahomes sempre voltou ao banco de reservas diretamente para conversar com o treinador de quarterbacks da equipe, David Girardi, e assistir as jogadas que deram errado.

Patrick Mahomes Kansas City Chiefs NFL Brasil Los Angeles Chargers (1)
David Girardi conversa com Mahomes (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)

Quando o Kansas City Chiefs ficava próximo de retornar ao campo, Patrick levantava, colocava o capacete, voltava a aquecer nos passes e conversava com os companheiros de ataque, principalmente Travis Kelce, um de seus principais alvos.

Patrick Mahomes Kansas City Chiefs NFL Brasil Los Angeles Chargers (1)
Patrick Mahomes e Travis Kelce na sideline dos Chiefs (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)

Após o intervalo, atrás por 13 a 6, o ataque dos Chiefs melhorou e a equipe chegou perto de empatar após o touchdown terrestre do próprio Mahomes. Porém, Harrison Butcker errou o ponto extra e o Chargers seguiram na liderança por 13 a 12.

Patrick Mahomes comemora touchdown do Kansas City Chiefs contra o Kansas City Chiefs, em jogo da NFL no Brasil (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)

O ataque do Chargers seguiu com tudo, principalmente Justin Herbert, e anotaram mais um touchdown. Porém, o Chiefs reagiu e, com passe em profundidade de Mahomes para Kelce, voltaram a pontuar, 20 a 18.

Rapidamente, Patrick cortou a comemoração de Travis e chamou a equipe para a conversão de dois pontos e empatar o duelo. Porém, a jogada deu errado e Los Angeles seguiu na ponta. Após o fim da jogada, Patrick Mahomes retornou ao banco de reservas com reclamações, principalmente com Girardi.

Patrick Mahomes Kansas City Chiefs NFL Brasil Los Angeles Chargers (1)
Patrick Mahomes no banco de reservas do Chiefs (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)

Na sequência da partida, o Chargers anotou mais um touchdown, e abriu nove pontos de vantagem - 27 a 18 - , com menos de seis minutos, que comprometeu de vez as chances de vitória do Kansas City. Patrick até voltou ao campo mais uma vez, mas conduziu o ataque apenas ao field goal, que deixou o placar 27 a 21.

Outra vez, Mahomes voltou ao banco com reclamações com os companheiros e depois conversou com o reserva da posição, Gardner Minshew. Com Los Angeles no ataque, a equipe conseguiu queimar o relógio e concretizar a vitória em São Paulo. Ao fim, com a derrota, Mahomes cumprimentou os jogadores do Chargers no meio do campo e, antes de se dirigir ao vestiário, presenteou um fã com a faixa que usa na cabeça durante os jogos.

Patrick Mahomes entrega faixa para fã (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)

Apesar de não apresentar frustração em campo, na coletiva de imprensa, Mahomes mostrou insatisfação com o resultado.

– Não foi bom o suficiente. Acho que, no geral, eles entraram com mais energia do que nós — tanto na defesa quanto no ataque. Então, não executamos. Errei alguns passes no campo. E, obviamente, não jogamos bem o suficiente no primeiro tempo – afirmou o quarterback do Chiefs.

Patrick Mahomes Kansas City Chiefs NFL Brasil Los Angeles Chargers (1)
Patrick Mahomes antes da coletiva de imprensa (Foto: Maurício Luz / Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

