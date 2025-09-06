Estudioso e ‘reclamão’: as faces de Mahomes durante jogo da NFL no Brasil
Quarterback deixou a Neo Química Arena frustrado com a derrota
O Los Angeles Charges bateu o Kansas City Chiefs por 27 a 21, pela semana 1 da temporada 25/26 da NFL, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Lance! acompanhou de perto o quarterback Patrick Mahomes durante a partida em solo brasileiro.
Na entrada ao campo, Patrick puxou a fila da equipe do Chiefs. Na linha lateral, comunicativo com os companheiros de equipe e treinadores e com o aquecimento de passe.
Em campo, o ataque do Chiefs sofreu para avançar durante o primeiro tempo. Com a dificuldade, Mahomes sempre voltou ao banco de reservas diretamente para conversar com o treinador de quarterbacks da equipe, David Girardi, e assistir as jogadas que deram errado.
Quando o Kansas City Chiefs ficava próximo de retornar ao campo, Patrick levantava, colocava o capacete, voltava a aquecer nos passes e conversava com os companheiros de ataque, principalmente Travis Kelce, um de seus principais alvos.
Após o intervalo, atrás por 13 a 6, o ataque dos Chiefs melhorou e a equipe chegou perto de empatar após o touchdown terrestre do próprio Mahomes. Porém, Harrison Butcker errou o ponto extra e o Chargers seguiram na liderança por 13 a 12.
O ataque do Chargers seguiu com tudo, principalmente Justin Herbert, e anotaram mais um touchdown. Porém, o Chiefs reagiu e, com passe em profundidade de Mahomes para Kelce, voltaram a pontuar, 20 a 18.
Rapidamente, Patrick cortou a comemoração de Travis e chamou a equipe para a conversão de dois pontos e empatar o duelo. Porém, a jogada deu errado e Los Angeles seguiu na ponta. Após o fim da jogada, Patrick Mahomes retornou ao banco de reservas com reclamações, principalmente com Girardi.
Na sequência da partida, o Chargers anotou mais um touchdown, e abriu nove pontos de vantagem - 27 a 18 - , com menos de seis minutos, que comprometeu de vez as chances de vitória do Kansas City. Patrick até voltou ao campo mais uma vez, mas conduziu o ataque apenas ao field goal, que deixou o placar 27 a 21.
Outra vez, Mahomes voltou ao banco com reclamações com os companheiros e depois conversou com o reserva da posição, Gardner Minshew. Com Los Angeles no ataque, a equipe conseguiu queimar o relógio e concretizar a vitória em São Paulo. Ao fim, com a derrota, Mahomes cumprimentou os jogadores do Chargers no meio do campo e, antes de se dirigir ao vestiário, presenteou um fã com a faixa que usa na cabeça durante os jogos.
Apesar de não apresentar frustração em campo, na coletiva de imprensa, Mahomes mostrou insatisfação com o resultado.
– Não foi bom o suficiente. Acho que, no geral, eles entraram com mais energia do que nós — tanto na defesa quanto no ataque. Então, não executamos. Errei alguns passes no campo. E, obviamente, não jogamos bem o suficiente no primeiro tempo – afirmou o quarterback do Chiefs.
