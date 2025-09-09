Estrela da NBA quebra recorde histórico no EuroBasket; veja

O pivô Alperen Sengun, estrela da seleção turca e do Houston Rockets da NBA, alcançou um feito histórico nesta terça-feira (9) ao se tornar o jogador mais jovem a registrar um triplo-duplo em uma partida do EuroBasket.

Nikola Jokic e Alperen Sengun em jogo da NBA (Foto: Matthew Stockman/AFP)

O turco de 23 anos, teve uma atuação de gala, contribuindo com 19 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, sendo fundamental para a classificação de sua equipe para as semifinais do torneio europeu.

As dúvidas sobre as condições de Luka Doncic, que surgiram na NBA, acabaram de vez nas oitavas de final da EuroBasket no último domingo (7). Mesmo após possível lesão durante amistoso, quando saiu de quadra com dores, o armador vem se destacando e liderando a seleção da Eslovênia no torneio europeu. O astro do Los Angeles Lakers, aliás, foi o responsável direto pela classificação da equipe contra a Itália, com direito a vice-liderança na disputa de MVP da FIBA.

Confira os eleitos da Fiba para MVP das oitavas

Luka Doncic comandou a classificação da Eslovênia ao marcar 42 pontos na vitória por 84 a 77 sobre a Itália na EuroBasket. O armador esloveno ainda somou 10 rebotes e 3 roubos de bola, com 22 pontos anotados apenas no primeiro quarto da partida.

A Finlândia protagonizou uma das maiores surpresas ao derrotar a Sérvia por 92 a 86. Mesmo com a atuação de Nikola Jokic, do Denver Nuggets, que registrou 33 pontos, 8 rebotes e 3 roubos de bola, os favoritos ao título foram eliminados da EuroBasket, com destaque para Lauri Markkanen. O finlandês anotou 29 pontos, 8 rebotes e 3 assistências.