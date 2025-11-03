menu hamburguer
Mais Esportes

Astro da NBA é multado em R$ 270 mil por dar 'sarrada' em partida; veja reação

Pivô foi multado em U$50 mil por gesto obsceno e ironizou os árbitros

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 03/11/2025
06:00
Joel Embiid LeBron James
imagem cameraJoel Embiid e LeBron James na partida entre 76ers e Lakers pela NBA (Foto: Sean M. Haffey / AFP)
  Matéria
  • Mais Notícias

A rigorosa política disciplinar da NBA voltou a ser aplicada nesta quinta-feira (2). O alvo da vez foi o astro Joel Embiid, pivô do Philadelphia 76ers, que recebeu uma pesada multa de U$50.000 (cerca de R$ 270 mil na cotação atual). A punição foi motivada por um gesto obsceno realizado pelo jogador durante uma partida recente.

A punição foi oficializada pela liga em um comunicado divulgado neste domingo (2). No anúncio, James Jones, Vice-Presidente Executivo e Chefe de Operações de Basquete da NBA, confirmou que Embiid foi multado "por fazer um gesto obsceno na quadra de jogo".

Joel Embiid / Philadelphia 76ers
Joel Embiid do Philadelphia 76ers foi punido pela NBA por conta de gesto obsceno (Foto: Ron Hoskins / AFP)

O comunicado também detalhou o momento exato do incidente: "faltando 7:08 para o fim do primeiro quarto da derrota dos 76ers por 109-108 para o Boston Celtics em 31 de outubro". Durante o jogo, o camisa 21 comemorou fazendo um movimento que, no Brasil, é popularmente conhecido como "sarrada".

Veja o comunicado da NBA:

<em>Tradução: O pivô do Philadelphia 76ers, Joel Embiid, foi multado em $50.000 por fazer um gesto obsceno na quadra de jogo, foi anunciado hoje por James Jones, Vice-Presidente Executivo, Chefe de Operações de Basquete.<br>O incidente ocorreu faltando 7:08 para o fim do primeiro quarto da derrota dos 76ers por 109-108 para o Boston Celtics em 31 de outubro na Xfinity Mobile Arena.</em>
Conhecido por sua personalidade provocadora e por ser muito ativo nas redes sociais, Embiid não deixou a punição passar em branco. O pivô, eleito MVP (Jogador Mais Valioso) da liga na temporada 2022-2023, foi ao Twitter (atual X) para ironizar a decisão, comparando seu gesto ao sinal que os próprios árbitros utilizam para marcar uma falta de bloqueio (blocking foul).

Em sua postagem, Embiid mirou na arbitragem:

"É melhor vocês começarem a multar os árbitros por fazerem o gesto obsceno de 'falta de bloqueio', já que eu não tenho permissão para fazê-lo #NFL"

