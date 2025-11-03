Astro da NBA é multado em R$ 270 mil por dar 'sarrada' em partida; veja reação

A rigorosa política disciplinar da NBA voltou a ser aplicada nesta quinta-feira (2). O alvo da vez foi o astro Joel Embiid, pivô do Philadelphia 76ers, que recebeu uma pesada multa de U$50.000 (cerca de R$ 270 mil na cotação atual). A punição foi motivada por um gesto obsceno realizado pelo jogador durante uma partida recente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A punição foi oficializada pela liga em um comunicado divulgado neste domingo (2). No anúncio, James Jones, Vice-Presidente Executivo e Chefe de Operações de Basquete da NBA, confirmou que Embiid foi multado "por fazer um gesto obsceno na quadra de jogo".

Joel Embiid do Philadelphia 76ers foi punido pela NBA por conta de gesto obsceno (Foto: Ron Hoskins / AFP)

O comunicado também detalhou o momento exato do incidente: "faltando 7:08 para o fim do primeiro quarto da derrota dos 76ers por 109-108 para o Boston Celtics em 31 de outubro". Durante o jogo, o camisa 21 comemorou fazendo um movimento que, no Brasil, é popularmente conhecido como "sarrada".

continua após a publicidade

Veja o comunicado da NBA:

<em>Tradução: O pivô do Philadelphia 76ers, Joel Embiid, foi multado em $50.000 por fazer um gesto obsceno na quadra de jogo, foi anunciado hoje por James Jones, Vice-Presidente Executivo, Chefe de Operações de Basquete.<br>O incidente ocorreu faltando 7:08 para o fim do primeiro quarto da derrota dos 76ers por 109-108 para o Boston Celtics em 31 de outubro na Xfinity Mobile Arena.</em>

Conhecido por sua personalidade provocadora e por ser muito ativo nas redes sociais, Embiid não deixou a punição passar em branco. O pivô, eleito MVP (Jogador Mais Valioso) da liga na temporada 2022-2023, foi ao Twitter (atual X) para ironizar a decisão, comparando seu gesto ao sinal que os próprios árbitros utilizam para marcar uma falta de bloqueio (blocking foul).

Em sua postagem, Embiid mirou na arbitragem: