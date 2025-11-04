Giannis Antetokounmpo protagonizou um game winner nos últimos momentos da vitória contra o Indiana Pacers, nesta segunda-feira (03). O mesmo aconteceu com o arremesso de dois pontos que Jusuf Nurkic converteu, garantindo o triunfo do Utah Jazz sobre o Celtics. Confira no Lance! esses e outros destaques da rodada com sete jogos intensos.

Silêncio, Giannis está em casa!

Giannis Antetokounmpo mostrou nesta segunda (03) que os Bucks têm um ala-pivô de respeito. Para desmoralizar o Indiana Pacers em casa, o grego lançou uma bomba-relógio aos 0.8 décimos do fim do último quarto. E a comemoração? Em grande estilo. Antetokounmpo pediu silêncio à torcida adversária após ter "jantado" o time em seu próprio ginásio. Aposto que nem de café da manhã ele vai precisar. O placar final foi Bucks 117 a 115 Pacers.

Desde o início da partida, o ala-pivô do Milwaukee Bucks mostrou que daria trabalho ao adversário, passando pela defesa do Indiana como um passe de mágica.

Segundo game winner da rodada?

Em Boston, a história se repetiu. Nos segundos finais, Keyonte George tentou a cesta que daria a vitória aos Jazz, mas errou. Como um super-herói para os torcedores de Utah, Jusuf Nurkic surgiu das sombras, recuperou a bola e marcou o game winner para o time visitante. O Utah Jazz venceu o Boston Celtics por 105 a 103.

Queimado ou basquete?

Na vitória dos Nuggets sobre o Sacramento Kings por 130 a 124, o astro Nikola Jokic foi o protagonista de um passe absurdo para Aaron Gordon, mas o que chamou atenção foi o número 11 dos Kings, Domantas Sabonis, fugindo da bola como se estivesse jogando uma partida de "queimado".

A partida fez alusão a muitas brincadeiras de criança, inclusive neste momento em que a dupla Nikola e Gordon pareciam estar brincando de "pique-bandeirinha", que terminou com o número 32 do Denver dando um "olé" no Westbrook e levando a bandeira — ops, a cesta.

Ponte aérea 360!

Noite mágica para os fãs do Houston Rockets. Na vitória de 110 a 102 contra o Dallas Mavericks, Amen Thompson foi insano e protagonizou essa enterrada de costas para estremecer o público presente no Toyota Center e os fãs da bola laranja.

Um quase no meio dos que foram

Com duas vitórias nos últimos segundos da rodada, Kawhi Leonard, que não perdia havia 11 anos para o Miami Heat, não deixaria os adversários levarem a melhor na noite de decisões históricas da NBA. Então, foque no momento: último segundo, última chance de pontuação, Heat com apenas um único ponto de vantagem, Leonard lançou e... para fora! O final foi 120 para o Heat e 119 para Los Angeles Clippers.

Confira os resultados completos da rodada anterior de segunda (03) para o início da madrugada de terça (04) na NBA

Indiana Pacers 115 x 117 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 109 x 125 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 119 x 102 Washington Wizards

Boston Celtics 103 x 105 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 106 x 114 Detroit Pistons

Houston Rockets 110 x 102 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 130 x 124 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 115 x 123 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 119 x 120 Miami Heat