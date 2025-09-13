Grandes nomes do esporte participam do Mundial de Vôlei; confira

O Mundial de Vôlei Masculino começou nesta sexta-feira (12), nas Filipinas. Entre as 32 seleções participantes, se destacam atletas que, pela experiência em quadra ou pela ótima fase que vivem, são esperanças de suas respectivas equipes rumo ao título.

O Brasil, liderado por Cachopa e Lucarelli, estreia na competição neste domingo (14), às 10h (de Brasília), contra a China.

Lucarelli em ação contra os Estados Unidos (Foto: FIVB Divulgação)

Michieletto: ponteiro italiano

Apesar da pouca idade, Alessandro Michieletto, de 21 anos, é um dos líderes da seleção italiana no Mundial de Vôlei 2025. O jogador vai para a sua segunda participação em Mundial.

Do alto de seus 2,11m, o ponteiro contribui com potência nos ataques e altura nos bloqueios. Na Liga das Nações, disputada entre junho e agosto desse ano, o jogador foi escolhido para a "seleção ideal" da competição. Além disso, foi o maior pontuador da Itália, com 167 pontos, na campanha do vice-campeonato.

Lucarelli: remanescente da última geração

Na seleção, o ponteiro Ricardo Lucarelli, de 33 anos, jogou ao lado de Lucão e Bruninho, por exemplo, nomes que já se aposentaram da amarelinha. Agora, o jogador divide quadra com nomes da nova geração, como Lukas Bergmann e Arthur Bento, e acompanha de perto a renovação do elenco.

Entre as principais conquistas pelo Brasil, Lucarelli tem a medalha de ouro na Rio 2016, o título da Copa das Nações 2021 e da Copa do Mundo de 2019.

León: estreia em Mundiais pela Polônia

Wilfredo León nasceu em Cuba, por onde disputou o Mundial de 2010, quando foi medalha de prata. O ponteiro deixou o país em 2013, para jogar no Zenit Kazan, da Rússia. Em 2015, conseguiu a cidadania polonesa. Então, quatro anos depois, foi liberado para defender a seleção polonesa. No entanto, não participou do Mundial em 2022, em virtude de uma lesão.

Junto com Michieletto, o ponteiro León foi escolhido para a "seleção ideal" da Liga das Nações. Em Paris 2024, foi o maior pontuador, na campanha que terminou com a prata.

Alan: potência do ataque brasileiro

O oposto da seleção assumiu a titularidade no segundo jogo do Brasil na Liga das Nações, voltando de lesão. Foi o brasileiro com o maior número de pontos (157) no campeonato, além de ter sido o 13º melhor sacador, com 8 pontos diretos de saque.

O jogador, de 2,02m, vai fazer a sua estreia em Mundiais, apesar de já ter participado da conquista do ouro da Liga das Nações em 2021.

Bizard: mente do jogo francês

O levantador Antoine Brizard, de 31 anos, tem em seu currículo duas participações em Mundiais (2018 e 2022), dois ouros olímpicos (2020 e 2024), dois títulos da Liga das Nações (2022 e 2024) e um ouro da Liga Mundial (2017).

O experiente atleta foi escolhido o melhor levantador dos Jogos de Paris 2024. Na Liga das Nações 2024, foi MVP e também melhor levantador.

