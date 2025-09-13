As 5 seleções que podem ameaçar o Brasil no Mundial de vôlei

A busca pelo quarto título Mundial da Seleção Brasileira masculina de vôlei começa neste domingo (14), quando enfrenta a China, às 10h (de Brasília), na primeira fase do campeonato, realizado nas Filipinas. O Brasil pode ter um caminho teoricamente "fácil" até o mata-mata, mas encontrará adversários de peso já nas primeiras rodadas.

O Lance! separou cinco seleções que podem dar trabalho ao Brasil no campeonato, entre elas estão: Polônia, Itália, Japão, França e Sérvia. A única equipe que os brasileiros enfrentarão na fase de grupos é a Sérvia, que também faz parte do Grupo H, além de China e Tchéquia.

Brasil enfrentou a Ucrânia, neste sábado (14), pela VNL (Foto: Divulgação/CBV)

Polônia

A Polônia é a atual campeã mundial e está entre as favoritas, além de ser líder do ranking. A equipe demonstrou sua força ao vencer o Brasil no Torneio Memorial Hubert Jerzy Wagner e, na VNL 2025, eliminou os brasileiros na semifinal por 3 sets a 0, com parciais de 28-26, 25-19 e 25-21.

França

A França, atual campeã olímpica, é uma das equipes mais fortes do campeonato. Porém, a última vez que as equipes se enfrentaram foi na segunda semana da VNL, quando o Brasil venceu por 3 sets a 1. No ranking, os franceses se encontram na quarta colocação.

Itália

A Itália é uma das seleções mais fortes do campeonato e é, a segunda seleção mais forte do mundo, atrás somente da Polônia A equipe é vice-campeã do torneio e tem em seu elenco o poder de ataque do oposto Romanò, um dos destaques do time.

Japão

O Japão é outra equipe que pode dar trabalho ao Brasil, com seu elenco reformulado e alto poder defensivo, os japoneses não se entregam sem uma luta difícil. Apesar disso, os brasileiros venceram o último confronto na VNL por 3 sets a 0.

Sérvia

A Sérvia é uma das equipes mais tradicionais do vôlei e que se destaca pela sua consistência. A equipe foi a vice-campeã do Torneio Memorial Hubert Jerzy Wagner e conta com um elenco forte e experiente, que venceu o Brasil por 3 sets a 2.