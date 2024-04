Esteban Ocon cobra Alpine e lamenta incapacidade de brigar por pontos na F1 2024: ‘Pior sensação’

Esteban Ocon chegou na Alpine em 2020, na época a equipe se chamava Renault (Foto: Scott Barbour / POOL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 02/04/2024 - 19:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Esteban Ocon não esperava ter um início de temporada tão ruim em 2024. De acordo com o francês, que reconheceu o momento ruim pelo qual passa a Alpine, a discrepância existente entre o pelotão de baixo do grid e o top-5, formado por Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin, é grande demais e desanimadora, já que torna quase impossível pontuar durante o fim de semana de corrida.

Ao lado da equipe de Enstone, Williams e Sauber também não somaram pontos após as três primeiras etapas do atual certame, enquanto que o time de Max Verstappen, líder do Mundial de Construtores, já acumulou 97. Na parte inferior da classificação, a RB Visa Cash App é a escuderia que mais pontuou, totalizando seis tentos e ocupando a sexta posição. No entanto, a diferença para a Aston Martin, a quinta colocada, é de 19 pontos. Desanimado, Ocon comentou sobre o abismo que existe entre as equipes.

- É a pior sensação que você pode ter -disse o dono do #31, que completou

- Sinceramente, odeio quando temos um bom fim de semana e não conseguimos somar pontos. Não há recompensa para a equipe no final - lamentou.

No entanto, Esteban reconheceu o momento ruim da Alpine e admitiu que a esquadra tem a responsabilidade de fazer um trabalho melhor para possibilitar que ele e Pierre Gasly consigam brigar entre os dez primeiros com mais frequência, algo que está longe de acontecer até aqui nesta temporada.

(Foto: WILLIAM WEST / AFP)

- Mas cabe a nós [Alpine] tentar obter mais desempenho e nos aproximar desses carros”, disse Ocon, que ainda destacou o quão difícil é se preparar mentalmente para um GP quando não há muitas expectativas. “É difícil entrar em um fim de semana e dar o máximo que você pode, também mentalmente, sabendo que não haverá recompensa no final. Mas faz parte do trabalho - sublinhou.

- Você precisa fazer o melhor que pode com o que tem em mãos e é por isso que estou aqui - finalizou Esteban, que espera contar com as atualizações que a Alpine apresentará na A524 para a próxima corrida do calendário, no Japão.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 neste final de semana, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.